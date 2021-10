Grande successo per la 'Autumn School' della Fondazione Giuseppe Pera

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 1 ottobre 2021, 17:27

Domani, sabato 2 ottobre, alle ore 21:15, riprendono, dopo la ricchissima stagione estiva all’aperto di “Metti una sera d’estate a Ponte a Moriano…”, le attività teatrali al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” con la terza edizione, ad ingresso libero, de La Corrida del Ponte - Dilettanti allo sbaraglio presentata dall’attore Vincenzo...

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:52

"Bellezza. Appartenenza. Identità. Nuove gemme dalla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca". E' il titolo della mostra che, domani, sabato 2 ottobre, sarà inaugurata nella sala dell'affresco del complesso di San Micheletto

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:56

Il regista russo Aleksandr Sokurov riceverà il premio alla carriera del Lucca Film Festival e Cinema Europa 2021, sabato 2 ottobre, alle ore 21 presso il Cinema Astra di Lucca

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:43

“Il profumo dell’Elicriso”, edito da Maria Pacini Fazzi e seconda “fatica” letteraria di Guglielmo Franchi, noto assicuratore lucchese, verrà presentato a Castelnuovo di Garfagnana quest’oggi alle 17.30 presso la “Sala Suffredini”

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:24

Debutto in grande per il neonato Festival Fiati dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Due i concerti in programma questo fine settimana, entrambi alle 21 all'Auditorium di piazza del Suffragio

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:39

Saranno Marcello Lippi e Eugenio Fascetti a tenere a battesimo stasera il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia dello sport lucchese, “L’Oro di Lucca – Le imprese, i campioni e le pagine epiche dello sport di tutti i tempi”