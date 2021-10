Cultura e spettacolo



"I fiati all'Opera" con il Quintetto di fiati dell'Orchestra della Toscana e Alessandro Riccio

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:20

Un viaggio musicale attraverso alcune fra le più belle pagine del repertorio operistico, da Don Giovanni a Le nozze di Figaro, passando per Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Gianni Schicchi, Tosca, trascritte per quintetto di fiati e raccontate in modo inusuale e accattivante dall'attore trasformista Alessandro Riccio. Sabato 16 ottobre, alle 21all'Auditorium di piazza del Suffragio, l'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" propone "I Fiati all'Opera", nuovo appuntamento con l'edizione 2021 del Festival Fiati. Protagonisti sarà, insieme a Riccio, l'ensemble di strumenti a fiato costituito dalle prime parti dell'Orchestra della Toscana (ORT).

Il concerto-spettacolo, prodotto dall'Orchestra della Toscana, trascinerà dunque il pubblico nella storia della lirica con la musica di alcuni fra i più grandi compositori di tutti i tempi. In programma l'Ouverture da Le nozze di Figaro(nell'arrangiamento di B. Holcombe) e l'Ouverture da Il flauto magico (nell'arrangiamento di J. Linckelmann) di Mozart; l'Ouverture da Il barbiere di Siviglia (nell'arrangiamento di J. Linckelmann) di Rossini; la Suite da Carmen di Bizet nell'arrangiamento di D. Walter; Vissi d'arte, vissi d'amore da Tosca (arrangiamento di B. Holcombe e B. Holcombe Jr) e O mio babbino caro da Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, ancora in un arrangiamento curato da B. Holcombe e B. Holcombe Jr.

Il Quintetto di Fiati dell'ORT è composto da Claudia Bucchini al flauto, Alessio Galiazzo all'oboe, Marco Ortolani al clarinetto, Paolo Faggi al corno e Umberto Codecà al fagotto. Alessandro Riccio, attore e regista fiorentino lavora con lo Stabile del Veneto. La sua passione per la storia lo porta a interpretare vari personaggi del passato, rileggendoli spesso in chiave comica e irriverente, camuffandosi nei personaggi più disparati grazie alla sua capacità di trasformismo.

Il concerto è a ingresso gratuito (con green pass). In base alle recenti normative, l'auditorium torna alla capienza completa. Resta necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite (http://boccherini.eventbrite.com/).