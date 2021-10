Cultura e spettacolo



I prossimi appuntamenti al Circolo del Cinema

martedì, 12 ottobre 2021, 08:57

Giovedì 14 ottobre al Cinema Centrale riparte la nuova stagione del Circolo del Cinema di Lucca. Sarà l’occasione per ripartire e per riprendere le proiezioni in piena sicurezza.

Dopo una sosta di quasi un anno, il Circolo riparte con nuovo entusiasmo con un programma di prime visioni e film interessanti.

Si inizia con MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE, di Eliza Hittman, orso d’argento al 70° festival di Berlino. Proseguiamo il 21 ottobre con IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO, ritratto di Bjorn Andresen, il bambino-attore scelto da Luchino Visconti per “Morte a Venezia” (21 ottobre). Ecco anche il film atteso di Marco Bellocchio, MARX PUÒ ASPETTARE, con una splendida colonna sonora del compianto Ezio Bosso. Si prosegue con due appuntamenti dedicati a Jodorowsky: il 4 novembre con PSICOMAGIA, UN’ARTE PER GUARIRE e l’11 novembre con la sua edizione di DUNE. IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA (giovedì 18 novembre) chiude i titoli certi del programma che però non finisce, ma prosegue fino al 2 dicembre con due film ancora da definire.

Il programma di San Micheletto presenterà una breve retrospettiva su uno dei più liberi e dissacranti registi americani, Robert Altman. Ha raccontato l’America, tante americhe, per cinquant’anni. Un tempo sufficiente per produrre grandi affreschi, lucidi e ironici, con ottantanove regie tra televisione, cinema e teatro. Sempre lontano dai luoghi comuni, con il caos rumoroso della vita reale, reso armonico dai suoi cori attoriali. Il programma prevede: UN MATRIMONIO (8 novembre), TERAPIA DI GRUPPO (eccezionalmente martedì 16 novembre), AMERICA OGGI (22 novembre) e il documentario ALTMAN di Ron Mann (29 novembre). Il ciclo si conclude il 6 dicembre con un sentito omaggio a Leonardo Ghivizzani, membro del Circolo del Cinema venuto a mancare due anni fa con la proiezione di GIORNO DI FESTA di Jacques Tati.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.