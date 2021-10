"ISSM "Boccherini": inaugura anno accademico con un concerto al Teatro del Giglio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:09

È stata prorogata fino al 5 dicembre la mostra Bellezza. Appartenenza. Identità, in cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca espone eccezionalmente alcune opere della sua collezione privata

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:10

L'organizzazione del Concorso Canoro "La Spiga d'Oro", comunica che, martedì 2 novembre scadono i termini per potersi iscrivere alla gara canora che si terrà il 5-6- e 7 novembre, presso il Ristorante Il Granaio, situato in Via dell'Acquacalda S.Pietro a Vico Lucca

giovedì, 28 ottobre 2021, 11:22

In un coro o in un'orchestra la bellezza è frutto dell'ascolto e nasce dalla ricerca di un'armonia tra le voci e gli strumenti. Anche la comunità di un territorio può essere pensata come un coro o un'orchestra e la sfida del benessere collettivo consiste nel trovare un modo per armonizzare...

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:54

Riparte la stagione di mostre a Punto65 Cocept Art Room, con la personale del giovane artista lucchese Mauro Moriconi “giroTondi”. In mostra i tondi, la serie di scatti su cui si è concentrato, negli ultimi due anni, il lavoro dell’artista, opere che ruotano attorno al cruciale concetto di immagine e...

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:52

Visita alla mostra Bellezza. Appartenenza. Identità per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato dal presidente della Fondazione Marcello Bertocchini e dal coordinatore dell’Ufficio tecnico Franco Mungai

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:40

Nuovo appuntamento con il Circolo del Cinema di Lucca. Giovedì 28 ottobre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio