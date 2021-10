Cultura e spettacolo



La scrittrice lucchese Linda Lercari al Salone del Libro

martedì, 12 ottobre 2021, 13:30

Linda Lercari, scrittrice lucchese d'adozione sarà ospite presso lo Stand Pluriversum al Padiglione 2-J04 dove presenterà alcuni dei suoi lavori fra cui il bestseller Kaijin - L'ombra di cenere (Idrovolante edizioni) già portato all'attenzione del pubblico durante Lucca Comics and Games 2018.



Il libro tratta la storia di due Samurai legati da un segreto terribile che solo la morte potrà svelare. Il romanzo è ispirato all'attività che Linda Lercari svolge presso la SKL, la storica Scuola Kendo Lucca di Maurizio Lipparelli.

La Lercari attiva in Toscana dagli inizi degli anni '90 si è definitivamente stabilita a Lucca proprio di recente e il Salone di Torino sarà la sua prima manifestazione in presenza a livello nazionale dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza Covid che ha relegato la sua attività per quasi due anni solo a piccoli eventi di portata locale."