Cultura e spettacolo



Largo ai giovani! Una borsa di studio per un violoncellista 17enne che studia al Liceo 'Passaglia'

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:10

Ha 17 anni, viene dall'Albania e ha un talento musicale davvero eccezionale. Arion Daçi studia violoncello al Liceo Musicale "A. Passaglia" e sabato scorso ha ricevuto una borsa di studio da parte dell'Associazione Musicale Lucchese, come sostegno per i suoi studi e riconoscimento alla sua grande passione.



«Mi chiamo Arion, sono nato nel febbraio del 2004 in Albania – scrive di sé il ragazzo che vive nel centro per minori dell'Asp (azienda pubblica di servizi alla persona) Carlo Del Prete - L'amore per la musica mi ha sempre fatto compagnia e mi ha dato la forza di credere nel mio sogno: quello di poter continuare a studiare e diventare violoncellista. So che è difficile ma io voglio crederci perché sento dentro di me quella forza vitale che mi spinge a impegnarmi costantemente».



La cerimonia di consegna si è svolta nell'auditorium di San Micheletto, davanti a un pubblico attento e partecipe che ha accolto Arion con un lungo e caloroso applauso. La segnalazione della sua storia e del suo talento è arrivata all'AML grazie alla professoressa Carla Nolledi, responsabile della formazione e dell'educazione musicale dell'Associazione, che dopo averlo sentito suonare in occasione di un concerto dedicato Boccherini, è rimasta colpita dalla sua bravura. Grazie ai contatti con Roberto Presepi, docente di violoncello del ragazzo al liceo, e con i responsabili della Carlo Del Prete, Nolledi ha promosso questa iniziativa che l'Associazione Musicale Lucchese ha accolto con slancio, in nome della storica e costante attenzione ai giovani talenti.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Nelita Begliuomini, presidente dell'ASP Carlo del Prete, e Massimiliano Andreoni, educatore del centro in cui Arion vive da un anno, circa.