Leviathan Labs On Fire: il tour della casa editrice di fumetti arriva a Lucca

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:26

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti: martedì 26 ottobre dalle ore 15:00 alla fumetteria FANTA UNIVERSE si svolgerà un incontro gli autori e le autrici della casa editrice di fumetti Leviathan Labs.

Saranno presenti Niccolò Testi, Angelo Razzano, Mauro Di Stefano, Davide Coi, Raffaello De Rosa e Barbara Giorgi.

Leviathan Labs una realtà molto giovane nel panorama dell’editoria a fumetti italiana. Nata solo due anni fa, con sede a Grosseto, la boutique publisher si è fatta notare per aver offerto in poco tempo un ampio catalogo di fumetti, con un occhio di riguardo all’esterno. Tra le pubblicazioni della casa editrice, non mancano infatti titoli di autori francesi, spagnoli e americani.