Cultura e spettacolo



Lucca Comics, le mostre accessibili gratuitamente fino al 28 ottobre

sabato, 23 ottobre 2021, 15:59

La rassegna Lucca Comics & Games, edizione 2021 ...a riveder le stelle: light – festival realizzato da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca (fiera dal 29 ottobre al 1° novembre) – anche quest'anno offre un ricco e articolato calendario di mostre. Ospitate in diversi sedi le esposizioni rendono omaggio ai maestri di tutto il mondo e ci accompagnano a scoprire nuove, a volte imprevedibili, tendenze dell'infinita creatività che tutti i mondi del festival sanno esprimere: dai maestri del fumetto internazionale alle grandi saghe del fantastico, dall'illustrazione per ragazzi agli studi per giochi e animazioni, fino al modellismo e alla fotografia: ogni anno i protagonisti sono celebrati con vere "personali", organizzate in un percorso espositivo.

Fino al 28 ottobre, restano ad accesso gratuito, dietro presentazione del Green pass. Dal 29 al 1 novembre, invece saranno accessibili con biglietto del festival.

Già aperte da quasi 10 giorni, quelle ospitate a palazzo Ducale (Lucca - piazza Napoleone) offrono una magnifica carrellata su importanti autori

Fumetti Nei Musei - Gli Autoritratti Degli Uffizi. La mostra, a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri è dedicata a Tuono Pettinato, fumettista recentemente scomparso e autore per Fumetti nei Musei dell'albo ambientato alla Galleria dell'Accademia di Firenze. È la prima delle iniziative previste dal protocollo d'intesa siglato dalle Gallerie degli Uffizi e da Lucca Crea per favorire lo sviluppo e la promozione del fumetto in Italia e all'estero ed è frutto della prestigiosa collaborazione con il Ministero della Cultura. A Lucca sono esposti 52 autoritratti di altrettanti fumettisti italiani, generosamente donati dagli artisti che hanno partecipato a Fumetti nei Musei, il progetto ideato dal Ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con la casa editrice Coconino Press – Fandango. Dopo il termine della manifestazione, le opere esposte andranno ad arricchire la collezione delle Gallerie degli Uffizi.

L'intesa con il festival prevede, inoltre, la partecipazione degli Uffizi e del Ministero della Cultura alla designazione del Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games, nell'ambito dei Lucca Comics Awards e l'ingresso, ogni anno, dell'autoritratto del vincitore nella collezione degli autoritratti del museo fiorentino. L'accordo avrà durata biennale e sarà rinnovabile: nel suo ambito potranno essere intraprese iniziative condivise di svariate tipologie: oltre alle esposizioni anche eventi, produzioni culturali, partnership creative, didattiche, di natura scientifica e molto altro ancora.

Will Eisner - Il Gigante. uno dei più grandi autori di fumetto di tutti i tempi: è il padre del graphic novel moderno, che ha portato il medium a definitiva maturazione.

A partire dal seminale "Contratto con Dio" (1978), Eisner (1917-2005) che già proveniva da una straordinaria carriera nel fumetto di intrattenimento (in particolare col suo detective umoristico "The Spirit"), si fa interprete di un'esigenza autoriale che è insieme artistica e di posizionamento commerciale, quella di un fumetto che si presenti come "libro", opera chiusa e autonoma, libera di esplorare temi anche difficili. Al "Contratto" seguono altri titoli straordinari, come "Verso la tempesta" o "Fagin l'ebreo". L'esposizione delle tavole originali del maestro, realizzata in collaborazione con CArt Gallery, sarà arricchita da materiali e saggi inediti selezionati insieme a Denis Kitchen, amico ed editor di Eisner.

I mille volti di Giacomo Bevilacqua. Uno dei fenomeni fumettistici emersi dall'infinita vastità di Internet, Giacomo Bevilacqua diventa popolare con la poetica striscia umoristica "A Panda piace". Si dedica in seguito a progetti sempre più ambiziosi, come il graphic novel "Il suono del mondo a memoria" e la miniserie per Sergio Bonelli Editore "Attica", realizzata in uno stile a metà fra il fumetto italiano e quello giapponese e vincitrice del premio come Miglior Serie ai Lucca Comics Awards 2020.

Radice & Turconi: storie dalla casa senza Nord. Coppia nel lavoro e nella vita, Teresa Radice (testi) e Stefano Turconi (disegni) partono dalla solarità del mondo Disney e approdano a romanzi di grande coinvolgimento emotivo come "Il porto proibito" e "Non stancarti di andare".

Se "Il porto proibito" ha fruttato ad entrambi il premio Gran Guinigi per il Miglior Graphic Novel nel 2015, nel 2020 Teresa è stata premiata con la Migliore sceneggiatura nei Lucca Comics Awards 2020 per il seguito ideale di quel libro, "Le ragazze del Pillar".

Poster ufficiale del festival. Un'esposizione è dedicata al making off del poster ufficiale del festival, che ripercorre il processo creativo intervenuto fra l'artista Paolo Barbieri, il direttore Emanuele Vietina e l'art director del festival Cosimo Lorenzo Pancini. Barbieri, già autore de L'Inferno di Dante illustrato, pubblicato con Mondadori e poi in una nuova edizione da Sergio Bonelli Editore è tra i selezionati per la mostra Dante ipermoderno, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e curata dal Prof. Giorgio Bacci.

ll claim del festival Lucca Comics & Games 2021, "...a riveder le stelle" - verso immortale de La Divina Commedia di Dante Alighieri (XXXIV Canto dell'Inferno), simboleggia idealmente il passaggio da un momento oscuro alla luce. Una manifestazione dedicata alle transizioni, più "leggera", diversa ma ugualmente ricca di proposte culturali.

Tre le mostre appena inaugurate invece al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (p.za San Martino) che, in occasione del festival si trasforma nel Palazzo dell'Illustrazione.

Pau - art rock couture volume 1. In particolare questa mostra, si inserisce in un percorso di integr­azione tra i media principali protagonisti al festiv­al, intrapreso negli ultimi anni di Lucca Comics & Games, che ha vis­ti grandi artisti, protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, espri­mersi attraverso l'a­rte visiva, secondo diversi generi dal fumetto all'illustrazione. Diversi artisti, da Ligabue agli Stato Sociale, hanno presentato i propri lavoro in mostra al festival, fino alla personale di Luca Carb­oni del 2019. A questi si aggiunge oggi anche Paolo Bruni, in arte Pau, frontman del gruppo musicale rock italiano Negrita, che al secondo piano del Palazzo delle Illustrazioni, espone i suoi quadri originali. Durante la pandemia Pau è tornato alle sue origini di artista visivo, sviluppando uno straordinario dialogo artistico con l'autore Simone Bianchi, già interprete degli universi Marvel e DC. Oltre a imbracciare la sua amata chitarra, nell'ultimo anno e mezzo Pau è tornato a impugnare matita e pennelli — abbandonati dopo il diploma artistico e gli studi di architettura — per dar vita a potenti dipinti e disegni realizzati con le tecniche più differenti: dall'inchiostro all'acrilico, dal linocut al graffito, dall'acquerello alla digital art.

Absolutely necessary comics: la finestra sul mondo di Walter Leoni - Vincitore del neonato "Premio Changes", sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, per il Miglior Esordiente ai Lucca Comics Awards del 2020, Walter Leoni è un autore nato e cresciuto professionalmente sulle pagine dei social network.

Realizzato sull'onda della sua fortunata attività di vignettista, ha dato vita ad "SS Tata", il suo primo libro, una spassosa satira in cui un vecchio scienziato nazista, alla continua ricerca di nuovi metodi per clonare Hitler, deve confrontarsi con un compito che manda in crisi le sue convinzioni: ovvero prendersi cura della sua adorabile nipotina color "caffellatte". In mostra ci saranno proprio delle tavole del suo libro, oltre ad alcune vignette di satira di costume e strisce umoristiche in pubblicazione sul periodico Linus, nate durante il "lock down". In queste ultime Leoni colpisce con il suo tagliente umorismo alcuni dei protagonisti della cultura popolare, fra questi anche lo storico Alessandro Barbero, rappresentato in alcune strisce nella "fatica quotidiana di spiegare la storia" all'italiano medio.

Nemmeno Walter Leoni stesso sfugge al proprio sguardo ironico, tanto che in mostra si potranno vedere alcune tavole ispirate a momenti di vita, con la fatica di coordinare il lavoro di creativo, le esigenze di attenzione di un figlio piccolo e quelle di una compagna anch'essa in "smart working". Richiusi nello spazio della loro casa nei momenti cruciali della pandemia, tra i giochi con il piccolo di casa, le dispute per chi deve portare fuori la spazzatura e le necessità lavorative del protagonista ne scaturiscono divertenti vignette dove ognuno può facilmente riconoscere qualche aspetto della propria quotidianità in periodo di pandemia.

Premio di illustrazione editoriale "Livio Sossi" - La mostra raccoglie le tavole selezionate dalla giuria del Concorso di Lucca Junior, uno dei principali premi di talent scouting del festival organizzato in partnership con Kite Edizioni e Book on a Tree e dedicato alla memoria del Prof. Livio Sossi, tra i massimi esperti di illustrazione e letteratura per ragazzi.

I partecipanti, oltre 160, provenienti da tutta Italia si sono cimentati nella realizzazione di un progetto illustrato a partire della storia inedita "I cavalieri delle buone maniere" scritta da Pierdomenico Baccalario e tra questi la giuria, presieduta da Paolo d'Altan ha individuato le tavole più interessanti, messe in mostra. Il lavoro vincitore, di Emanuele Benetti, è diventato un albo illustrato pubblicato da Kite Edizioni in occasione di questa edizione di Lucca Comics & Games 2021.

Orari:

Fino al 28 ottobre

Mar-Gio-Ven: ore 15 -19

Sab-Dom: ore 9 - 13 e 14 -19

Durante i giorni del Festival (29-30-31 ottobre, 1° novembre): ore 9 -19

Biglietto mostre:

Ingresso gratuito dall'8 al 28 ottobre; accesso consentito esclusivamente con biglietto del festival dal 29 ottobre al 1° novembre.

Norme di accesso:

L'accesso alle mostre sarà consentito solo previa esibizione del Green pass, come da normativa nazionale