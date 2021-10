Cultura e spettacolo



Lucca Film e Europa Cinema 2022: "Un festival oltre la pandemia"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 13:51

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema edizione 2022 si terrà dal 1° all'8 maggio. Così Nicola Borrelli, presidente del festival e tra i fondatori, oggi ha annunciato le nuove date, a un giorno dalla chiusura dell'edizione che ha visto star e film animare Lucca e i cinema della città.

Un'edizione caratterizzata dalla contaminazione di generi e di ospiti: dall'incontro con Aleksandr Sokurov alla serata intensa con Silvio Orlando, dall'esordio al cinema di Lodo Guenzi alla comicità di Lillo fino al premio ad Alba Rohrwacher con il filo legato dal cinema italiano con l'omaggio a Nino Manfredi, nei cento anni dalla nascita e a Pinocchio, dove l'attore italiano interpretava Geppetto. Il cinema d'autore è stato raccontato dal cineasta Michelangelo Frammartino e quello italiano dalla reunion del cast "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores a 30 anni dall'uscita con Claudio Bisio e Claudio Bigagli sul palco che hanno emozionato la platea in un cinema pieno. Passando per l'omaggio a Ezio Bosso ai concorsi internazionali fino al rapporto con le scuole e alla prima edizione della sezione "cinema e videogiochi".

"Le sale piene – ha spiegato Borrelli – sono state un segnale importante non solo per la città ma anche per la cultura in generale perché lavorare e tornare al cinema, anche dopo le nuove disposizioni, riportano speranza e futuro oltre la pandemia. Il festival è stato un modo per tornare alla normalità con protagonisti straordinari della scena internazionale e nazionale del festival".

"La rassegna – ha detto Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, tra i sostenitori storici del festival - ha saputo adattarsi e rispondere in maniera diretta e immediata alle problematiche di una congiuntura storica difficile. Come sempre nelle difficoltà si trovano anche opportunità e nuovi stimoli. Probabilmente questa edizione del Festival, con concorsi importanti, con una grande attenzione alla dimensione interiore degli artisti e attraverso la valorizzazione del cinema di qualità e d'autore, può segnare la strada per il futuro. La profondità e lo spessore umano trasmesse dal maestro Sokurov devono essere di ispirazione e guida."

"Giorni intensi – ha detto Paolo Tacchi di Banca Generali Private – hanno caratterizzato l'organizzazione della manifestazione che ancora una volta ha dimostrato coraggio ed energia, doti necessarie ma non scontate in questo contesto. Vedere i cinema pieni, le persone interagire tra domande e foto, sorrisi e tappeto rosso, è il grande risultato dell'edizione 2021 ed è il nostro contributo per una ripartenza piena del cinema, della cultura e dell'economia".

Lucca Film Festival e Europa Cinema

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, negli anni ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe. È uno degli eventi di punta del panorama culturale toscano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e le mostre sono prodotte con il sostegno di Societe Generale. Il festival si avvale inoltre del supporto di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Sofidel, Audi Center Terigi, Tenuta del Buonamico, Martinelli Luce, Fabio Perini S.p.A, Wella, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, The Lands of Giacomo Puccini, Comune di Lucca, Comune di Viareggio e della collaborazione e co produzione di Provincia di Lucca, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Università degli Studi di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, CNA Cinema e Audiovisivo Toscana, Istituto Luigi Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), A.C.S.I. Associazione Centri Sportivi Italiani, Lucca Comics & Games, la Direzione Regionale di Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa e Photolux Festival per la collaborazione.