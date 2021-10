Cultura e spettacolo



'Mascherina rossa': il piccolo libro che racconta il Covid ai bambini

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:18

Si chiama "Mascherina rossa" il piccolo libro che racconta ai bambini il Covid-19 attraverso una libera rivisitazione di "Cappuccetto rosso", un classico della letteratura per l'infanzia.

La favola ai tempi della pandemia è stata realizzata durante il lockdown da due studenti con disabilità del Liceo Artistico Musicale Passaglia, Francesca Tersitti e Tommaso Simonetti, in collaborazione con i loro professori, e verrà presentata sabato prossimo (9 ottobre) al Real Collegio, nel chiostro di Santa Caterina alle 17.00.

Il programma del pomeriggio prevede l'intervento dell'assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli, che porterà i saluti dell'amministrazione comunale. Seguirà la presentazione del libro da parte dei professori Riccardo Nardi e Martina Melai, dopo di che l'opera sarà letta e interpretata, attraverso una vera e propria animazione del testo, da parte dei ragazzi di Tcometeatro. Alla presentazione interverrà anche il sindaco Alessandro Tambellini.

"ll volumetto – spiegano l'assessora Giglioli e il presidente del tavolo delle disabilità Pilade Ciardetti – non è soltanto un gioiellino per una piacevole lettura dei bambini, ma, soprattutto, è la testimonianza che la scuola anche nelle situazioni più difficili e complicate c'è e può motivare e tirar fuori il meglio che ciascuno ha dentro di sé. Questa pubblicazione a cura del Comune di Lucca vuole rappresentare quindi un ringraziamento per questo lavoro, ma anche uno stimolo ed un esempio per rendere la scuola sempre più attiva e coinvolgente".

Per accedere alla presentazione è necessario il green pass. L'ingresso al Real Collegio è da via della Cavallerizza.