Cultura e spettacolo



Negozi uniti a favore di chi desidera sposarsi

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:32

A Lucca in questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre, si terrà un evento dedicato a tutti gli sposi dove potranno incontrare gli operatori di sei eccellenze lucchesi in ambito "wedding" riunitesi per far fronte a questo periodo di crisi da covid e per fornire consulenze utili alle coppie. L'iniziativa si svolgerà a pochi passi dalle mura urbane di Lucca, presso Petalia planning and Flowers in via di Tiglio 9, semaforo angolo con viale Castruccio Castracani.



"Superare la crisi causata dal Covid è diventato imperativo - spiega Deborah Doroni del negozio Petalia dove si terrà l'evento - proprio per questo sempre più spesso attività di vicinato si riuniscono per creare una rete unica, per rendere più fruibili al cliente finale, prodotti e servizi per la realizzazione di giorni importanti, come appunto il giorno del proprio matrimoni. È il caso di sei attività di Lucca, che si uniscono sabato 16 dalle ore 9 e domenica 17 ore 19:30, per proporre alle giovani coppie della provincia, un punto di riferimento unico e insieme progettare il loro giorno più bello. Per questo si sono infatti unite sei eccellenze lucchesi: Petalia planning and Flowers, Le Bontà pasticceria, Angolo Giro agenzia viaggi, Atelier Eme abiti e accessori, Il Rustichetto ristorante, Matteo Lorenzetti photo, per proporre idee e vantaggi alle giovani coppie".



Gli organizzatori danno appuntamento al negozio Petalia e per ulteriori info: 328.4570152.