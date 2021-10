Cultura e spettacolo



Percorsi di musicoterapia in galleria a Lucca

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:19

Le attività della galleria d’arte Boîte en Valise non si fermano mai: nelle prossime settimane sono già in calendario, a grande richiesta, percorsi di Musicoterapia per grandi e piccoli, tenuti da Marta Kizzy Rovella, stimata professionista del settore a livello nazionale e non solo.

Si tratterà di incontri artistici ed emozionali, dove i partecipanti avranno la possibilità di stabilire un profondo contatto con sé stessi e con gli altri, comunicando le proprie sensazioni e percezioni tramite la musica e la pittura.

Alla base dell’idea troviamo i pensieri e le teorie di Kandinsky e Schonberg, due immensi artisti che riuscivano a conciliare armonicamente pittura e musica, rappresentando e unendo le forme più alte e affascinanti di queste arti.

L’associazione del proprio nome ad un colore, l’utilizzo di strumenti a percussione, di campane, l’improvvisazione, la sintonizzazione affettiva, la mentalizzazione e la simbolizzazione saranno solo alcune delle molteplici attività previste dagli incontri. Un vero percorso sensoriale tra arte, musica e stati d’animo. Un viaggio introspettivo, unico nel suo genere, guidato e cullato da dolci note e frizzanti colori.

L’ennesima proposta della galleria guidata da Silvia Nutini, che ha risvegliato una città troppo spesso assopita tra gli standard delle canoniche proposte artistiche e culturali. Una ventata d’aria nuova che, dopo le molteplici attività estive, trova ulteriore riscontro con l’organizzazione di questi percorsi e con la collaborazione di Rovella, vero riferimento in ambito di Musicoterapia.

Gli appuntamenti per gli adulti sono in programma per il 14 ed il 21 ottobre, a partire dalle ore 21, ovviamente nella location unica della galleria di via del Battistero. L’incontro dedicato ai bambini (dai 6 ai 10 anni) si terrà invece sabato 16 ottobre, in due slot così suddivisi: dalle ore 15 alle 16.30 e dalle ore 17 alle 18.30. Il costo di partecipazione sarà di euro 15 per gli adulti e di euro 12 per i più piccoli.

I responsabili della galleria Boîte en Valise sottolineano che ogni incontro sarà svolto a numero chiuso e, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-Covid, sarà riservato ai possessori di Green Pass. Proprio per questo, si raccomanda vivamente la prenotazione, contattando il numero 347 6669960.