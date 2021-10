Cultura e spettacolo



Pietro Pietrini chiude il suo mandato all'Imt: "Sei anni insieme guardando al futuro"

martedì, 26 ottobre 2021, 14:18

di chiara grassini

"Sono arrivato qui sei anni, ho accompagnato la scuola e fatta crescere trasformandola da bambina ad adolescente". Queste sono state le parole di Pietro Pietrini, direttore dell'Imt, ovvero della scuola alti studi Lucca, giunto alla fine del suo mandato in scadenza il 31 ottobre. Al suo posto Rocco De Nicola, eletto lo scorso 13 luglio con l'84 per cento del voto ponderato.



Pietrini, nel corso del suo intervento, ha ripercorso i punti salienti delle attività didattiche svolte dal 2015 ad oggi affermando che continuerà a svolgere il ruolo di professore ordinario. L'Imt, come egli ha sottolineato, non è un istituto, ma una delle scuole pubbliche a ordinamento speciale del nostro Paese. Lucca non ha un'università generalista, mentre a pochi km di distanza, ovvero Pisa, si trovano la Normale fondata da Napoleone nel 1810 e la scuola Superiore di Sant'Anna.



L'obiettivo di questi anni è stato quello di "portare Lucca nel mondo a livello scientifico" e lavorare su un modello innovativo fatto di studiosi di alto profilo, ben preparati e l'interazione tra docenti e allievi. Nel corso del tempo il numero di docenti è raddoppiato, le borse di studio aumentate e il dottorato da tre anni è passato a quattro con la formula "quattro meno uno".



Da 28 borse di studio l'Imt è passata a 42, mentre i docenti che nell'ottobre 2015 erano appena 12, ora sene contano 24. Ma non basta:"la scuola deve crescere". Tra i punti programmatici di Pietro Pietrini, il dialogo con le scuole superiori, ovvero una conversazione paritetica, crescente e costruttiva oltre al progetto di cooperazione interscuole e una voce aggiuntiva per i prossimi tre anni ( tre milioni di euro). Non solo dialogo, ma anche la valorizzazione ella ricerca e investimenti delle risorse per i giovani molti dei quali sono diventati professori associati e sette ancora da bandire.



"I am Imt for career" è il progetto che in soli sei mesi ne sono stati realizzati 12. Per tutti coloro che vengono dall'estero o da paesi lontani, l'Imt ha messo a disposizione un servizio psicologico sia in lingua inglese che italiana per essere aiutati nei momenti di difficoltà. Pietrini ha evidenziato l'efficacia di tale sportello e che vi sono state "enormi richieste da parte delle persone".



"La scuola è cresciuta grazie anche al personale tecnico-amministrativo al quale va una profonda riconoscenza - ha affermato il direttore uscente che ha definito la macchina amministrativa 'il midollo spinale per tutti noi' ".



Dopo aver ripercorso il bilancio del suo mandato, la parola è passata al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e poi al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini. "La scuola è parte della città stessa - ha esordito il primo cittadino affermando che l'Imt ha creato multidisciplinarietà attraverso una metodologia e visione plurima e articolata da diversi punti di vista. Nei momenti di difficoltà e di sconforto c'è stato un notevole ausilio per sostenere la qualità della vita degli studenti".



Tambellini si è proiettato nel futuro pensando al consolidamento e a un allargamento in modo che la scuola faccia sempre più parte della vita cittadina con il supportoscientifico e valutativo. In altre parole lavorare per una buona ricerca scientifica.



Secondo il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e anche della Fondazione Lucchese Alta Formazione e Ricerca, la scuola è sì cresciuta nel tempo, ma ha saputo integrare ricerca e didattica svolgendo un gran lavoro nei momenti particolarmente complessi da superare.



Terminata la conferenza stampa la mattinata è proseguita con una cerimonia riservata alla comunità accademica nel complesso di San Francesco, ovvero "Sei anni insieme guardando al futuro. Il mandato di Pietro Pietrini alla direzione della scuola Imt".