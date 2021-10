"Pinocchio" in prima assoluta al Teatro del Giglio con replica domenica

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:32

A Lucca in questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre, si terrà un evento dedicato a tutti gli sposi dove potranno incontrare gli operatori di sei eccellenze lucchesi in ambito "wedding" riunitesi per far fronte a questo periodo di crisi da covid e per fornire consulenze utili alle...

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:30

Domenica 17 ottobre, alle 21, per il Festival Fiati organizzato dall'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini", un organico inusuale con un repertorio inedito e originale

venerdì, 15 ottobre 2021, 08:49

La Sala del Capitolo, al Real Collegio, era gremita al completo ieri pomeriggio per la presentazione del libro di Umberto Sereni per il centenario di Alfredo Caselli

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:02

Il Cluster Music Festival propone per sabato 16 alle ore 17 (Auditorium Scuola Sinfonia) un incontro col compositore Pietro Rigacci coordinato da Renzo Cresti

giovedì, 14 ottobre 2021, 15:58

"ReBirth", l'esposizione di Lorenzo Fabietti in corso alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca), chiude questo sabato 16 ottobre, concludendo anche la collettiva tematica "Respect eARTh" in corso dalla primavera 2021

giovedì, 14 ottobre 2021, 14:23

Torna sabato 16 e domenica 17 ottobre Carta d'Epoca - la mostra mercato del libro e della stampa antichi che vedrà venticinque librai antiquari e venditori di disegni e stampe antiche provenienti da tutta Italia esporre al centro culturale Agorà