Round Table 51 Lucca inizia l'annata sociale con una cena

martedì, 12 ottobre 2021, 09:04

Sabato 16 ottobre, alle ore 21, il regista lucchese Emanuel Nencioni, titolare della Zerocinqueottotre Cineproduzioni, in collaborazione con la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) presenterà Notturno, il suo ultimo cortometraggio presso l’auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari

martedì, 12 ottobre 2021, 08:57

Giovedì 14 ottobre al Cinema Centrale riparte la nuova stagione del Circolo del Cinema di Lucca. Sarà l’occasione per ripartire e per riprendere le proiezioni in piena sicurezza

domenica, 10 ottobre 2021, 19:15

Ultima giornata del festival: l'attrice italiana riceverà il premio dall'associazione Donne all'Ultimo Grido alle 19 in live streaming durante il talk al femminile all'Auditorium Banca del Monte di Lucca. Alle 21 al cinema Astra in programma il film "Skies of Lebanon", di cui è protagonista

sabato, 9 ottobre 2021, 19:37

È "Copilot", il film diretto da Anne Zohra Berrached, una storia d'amore basata su una storia vera tra Aysel Sengün e Ziad Jarrah, il pilota dell'United 93 precipitato in Pennsylvania l'11 settembre 2001, il miglior film del concorso del Lucca Film Festival e Europa Cinema edizione 2021

sabato, 9 ottobre 2021, 14:50

Da Mario 64 a Call of duty, da Final Fantasy a Resident Evil, panoramica negli spazi e nei tempi di opere elettroniche interattive che diventano cinema, per parlare di nuovi linguaggi e futuro

sabato, 9 ottobre 2021, 14:48

E' un ritorno molto atteso, quello di Deddy a Lucca: dopo l'affollatissimo instore di giugno, che vide circa 400 fan arrivare da tutta Italia per incontrare il cantante reduce dal successo di 'Amici', Deddy torna allo Sky Stone & Songs venerdì 15 ottobre, alle 18