Cultura e spettacolo



Serata Charles Baudelaire alla chiesa di San Francesco

sabato, 9 ottobre 2021, 12:42

Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia, il ciclo di incontri lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prosegue con il suo terzo appuntamento sabato 16 ottobre 2021, alle 21, nella Chiesa di San Francesco a Lucca. La Serata Charles Baudelaire, questo il titolo dell’incontro, vedrà la storica compagnia teatrale Chille de la Balanza portare in scena uno spettacolo dedicato al grande scrittore e poeta francese, nel bicentenario dalla sua nascita.

Con un alternarsi di letture, musica, danza e immagini, lo spettacolo toccherà vari aspetti del suo genio multiforme, proponendo anche rari filmati d’epoca e un breve trailer su una storica esecuzione dell’ouverture del Tristano e Isotta, occasione del primo incontro tra Baudelaire e Wagner. La Poesia sarà naturalmente il momento centrale, a partire dai poemi più noti di Baudelaire come La Bellezza, L’albatro, Corrispondenze, Invito al viaggio, Donne dannate, Il Viaggio, ma un’attenzione particolare sarà dedicata anche al rapporto tra Baudelaire e la modernità. Il termine modernité fu infatti coniato proprio da Baudelaire, per il quale designava l’effimera esperienza della vita in città e nella metropoli, e la responsabilità che l'arte ha di catturare quell'esperienza e di esprimerla nelle forme più disparate. La serata si svolgerà con la collaborazione della professoressa Michela Landi, autrice di numerosi studi su Baudelaire, che terrà un breve intervento di presentazione.

Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia si concluderà sabato 23 ottobre con lo spettacolo Bob Dylan: Ottant’anni di moltitudini, con David Riondino e Pietro Brunello, in cui narrazione e musica si uniranno per celebrare gli ottant’anni del cantautore più influente della storia.

La serata, come sempre, è ad ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it. Le prenotazioni saranno aperte da martedì 12 ottobre, sino ad esaurimento posti.