Si presenta il libro sulla storia dello sport lucchese di Bottari con Marcello Lippi e Eugenio Fascetti

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:52

"Bellezza. Appartenenza. Identità. Nuove gemme dalla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca". E' il titolo della mostra che, domani, sabato 2 ottobre, sarà inaugurata nella sala dell'affresco del complesso di San Micheletto

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:56

Il regista russo Aleksandr Sokurov riceverà il premio alla carriera del Lucca Film Festival e Cinema Europa 2021, sabato 2 ottobre, alle ore 21 presso il Cinema Astra di Lucca

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:43

“Il profumo dell’Elicriso”, edito da Maria Pacini Fazzi e seconda “fatica” letteraria di Guglielmo Franchi, noto assicuratore lucchese, verrà presentato a Castelnuovo di Garfagnana quest’oggi alle 17.30 presso la “Sala Suffredini”

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:24

Debutto in grande per il neonato Festival Fiati dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Due i concerti in programma questo fine settimana, entrambi alle 21 all'Auditorium di piazza del Suffragio

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:55

In arrivo nuove opere del pittore Lorenzo Fabietti ad arricchire "ReBirth", l'esposizione in corso alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca), aperta anche questo primo fine settimana di ottobre a ingresso libero dalle 17,30 alle 21

giovedì, 30 settembre 2021, 18:08

Sabato 2 ottobre prende il via alle ore 17, nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Cluster Music Festival che conclude l’undicesimo anno di attività della associazione Cluster dedicata alla musica del presente