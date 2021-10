Si presenta il volume su Lucca e la sua cattedrale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 5 ottobre 2021, 13:19

Sabato a Villa Bottini, nell'ambito del festival LuccAutori, diretto da Demetrio Brandi, la Fondazione Mario Tobino ha premiato i vincitori del Premio Mario Tobino - XV edizione

martedì, 5 ottobre 2021, 12:28

Scoprire la città, le sue storie, le sue botteghe, i suoi sapori tipici. Torna il trekking urbano di "Artigianato & Aperitivo" alla scoperta degli antichi mestieri artigiani della Toscana

martedì, 5 ottobre 2021, 12:26

L'anteprima del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, un viaggio alla scoperta dell'Abisso del Bifurto, nel Parco Pollino in Calabria, alla presenza del regista e il via allo storico concorso di cortometraggi sono i protagonisti degli eventi della 6/a giornata di Lucca Film Festival Europa Cinema, in programma mercoledì 6...

martedì, 5 ottobre 2021, 09:22

Venerdì 8 ottobre ore 10.30 e sabato 9 ottobre ore 10.30 e ore 15.30 la guida turistica Alexandra Onorato propone in collaborazione con il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021, Palazzo Pfanner e l'app Tebikii un tour cinematografico alla scoperta dei luoghi del cinema a Lucca

lunedì, 4 ottobre 2021, 14:34

Prosegue venerdì 8 ottobre 2021, alle 21, con una serata interamente dedicata alla poesia femminile, Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia, il nuovo ciclo di incontri lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che per tutto ottobre animerà la Chiesa di San Francesco a Lucca

lunedì, 4 ottobre 2021, 14:19

Un'inedita performance lirica, realizzata all'interno delle sale storiche di Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord e presentata attraverso delle suggestive immagini video