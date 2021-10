Cultura e spettacolo



Sokurov riceve il premio alla carriera del Lucca Film Festival

sabato, 2 ottobre 2021, 15:22

di chiara grassini

Classe 1951, di Podorvicha, vincitore del premio speciale della guria al festival di Mosca, è oggi considerato uno dei registi più noti a livello internazionale.



Si tratta del regista russo Aleksandr Sokurov, ospite del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021 al quale sarà consegnato il premio alla carriera al cinema Astra questa sera alle 21.

Il riconoscimento è per il titolo del film "Madre e figlio", una trilogia che il regista ha continuato con "Padre e figlio" e che intende concludere con "Fratello e sorella", ancora da realizzare.

"Noi artisti che ci occupiamo d'arte - sono state le parole del regista - riteniamo l'Italia una nostra seconda patria. Nonostante tutte le questioni politiche amiamo profondamente il vostro Paese, la sua storia e ci avete insegnato molto nel campo artistico. Sono molto grato al festival e alla città per questo invito. E soprattutto al cinema d'autore".



Nicola Borrelli, dopo aver introdotto l'ospite e ricordato i premi più importanti della carriera cinematografica di Sokurov, ha passato la parola al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Brertocchini che si è detto soddisfatto dell'incontro. Così come il primo cittadino Alessandro Tambellini che, durante il suo intervento, ha più volte sottolineato e ringraziato Fcre LFFE per aver portato in città un artista dalla grande sensibilità poetica.

Il regista si è soffermato sull'importanza della cultura italiana in Russia definita "un bagaglio nazionale" e dal "valore inestimabile". Sokurov ha ricordato gli anni della sua formazione e della sua gioventù ai tempi del regime. Tra i suoi registi italiani preferiti sicuramente Federico Fellini, Luchino Visconti e Pierpaolo Pasolini, autori che secondo il russo, "sono poco stimati in Italia".