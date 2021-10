Cultura e spettacolo



Teatro del Giglio: debutta in prima assoluta "Pinocchio" di Aldo Tarabella

martedì, 12 ottobre 2021, 16:39

di chiara grassini

Debutta in prima assoluta "Pinocchio - storia di un burattino". L'opera, a cura del compositore e regista lirico Aldo Tarabella, andrà in scena al teatro del Giglio sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Lo spettacolo, suddiviso in due atti su libretto di Valerio Valoriani, si ispira a un linguaggio della lirica moderna e propone diversi generi musicali come il rhytm and blus con Lucignolo nel Paese dei Balocchi, il rap del Grillo Parlante , le fanfare musicali per i burattini di Mangiafuoco e la tarantella che accompagna Pinocchio.

"L'idea nasce su commissione di Pinodia Park a Seul, uno dei più importanti parchi internazionali - ha spiegato Tarabella -. Sono andato in Sud Corea come regista pucciniano e qui osservavo i siboli legati a Pinocchio da tutte le parti".

Il parco avrebbe dovuto programmare eventi dedicati al burattino di legno ma a causa della pandemia non è stato possibile. Ecco che è stato pensato di esordire a Lucca dove il regista festeggiarà i suoi primi 30 anni della carriera.



Pinocchio non è solo un'avventura della fiaba, ma un'opera che affronta il tema della diversità e dell'inclusione.

Il protagonista è interpretato dal soprano Leonora Tess, mentre il baritono Clemente Antonio Daliotti si calerà nei panni di Geppetto e Melampo. Sarà "un cast speciale", come lo ha definito il regista Tarabella, perchè formato d cantanti-attori. C'è chi come nel caso del baritono Piero Terranova, reciterà la parte di Mastro Ciliegia, Mangiafuoco e del domatore di circo. Il teneore Giampaolo Franconi incarnerà le figure del Grillo Parlante e di Lucignolo. Il gatto e la volpe spettano al mezzosprano Sara Rocchi e al soprano Consuelo Gilardoni. E infine la fata che toccherà a l soprano Silvia Lee.

L'orchestra sarà quella dell'istituto Boccherini composta da docenti , maestri e allievi. In quanto al coro delle voci bianche "I cantori di Burlamacco" di Viareggio sarà sotto la direzione di Susanna Altamura. I costumi sono invece affidati alla sartoria del teatro e sono realizzati con materiali di recupero, reciclati.



Durante le due giornate in cui andrà in scena lo spettacolo si alterneranno sul palco due direttori d'orchestra, ovvero Jacopo Rivani il 16 ottobre e Lorenzo Biagi il 17.

La musica, l'intrattenimento e lo spettacolo non si fermano qui. Anzi, proseguono con un ricco programma di eventi riguardanti la stagione lirica. Potagonisti del repertorio operistico "La Traviata" di Giuseppe Verdi (20 e 21 novembre), "Manon Lescaut" di Giacomo Puccini (28 e 30 gennaio) e infine un omaggio ad Astor Piazzolla con "Maria de Buenos Aires" (19 e 20 febbraio).

"I biglietti per questi tre spettacoli saranno in vendita sotto forma di carnet dopo il debutto di Pinocchio - ha spiegato il direttore generale del teatro del Giglio - Antonio Marino - dopo aver passato la parola all'assessore alla cultura Stefano Ragghianti che ha evidenziato che dopo quasi 19 mesi di stop dovuti alla pandemia. la produzione lirica riparte con la riapertura del teatro".