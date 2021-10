Cultura e spettacolo



Ti chiamo poesia: reading poetico per voci e musica dedicato alla poesia femminile, da Saffo ad Alda Merini

lunedì, 4 ottobre 2021, 14:34

Prosegue venerdì 8 ottobre 2021, alle 21, con una serata interamente dedicata alla poesia femminile, Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia, il nuovo ciclo di incontri lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che per tutto ottobre animerà la Chiesa di San Francesco a Lucca. Per il suo secondo appuntamento il ciclo propone Ti chiamo poesia, reading poetico per voci e musica dal vivo all’insegna della celebrazione della poesia femminile, da Saffo ad Alda Merini, in cui si esibirà la compagnia teatrale dell’Associazione culturale “Il Circo e la Luna”.

A partire dalla prima poetessa antica conosciuta oggi, la sacerdotessa sumera Enheduanna, lo spettacolo passerà per i celebri frammenti della greca Saffo e per le liriche più note di Alda Merini, ma anche per una folta schiera di poetesse meno note alla Storia come la lucchese Chiara Matraini o Christine de Pizan, interprete del Medioevo, poetessa e scrittrice italiana naturalizzata francese che anticipò di ben quattro secoli gli scritti di Madame de Staël. Il reading sarà interpretato dalle due attriciLaura Martinelli e Michela Innocenti, accompagnate dalla giovanissima arpista dal vivo Celeste Canali.

Leggere la poesia oggi, perché? La poesia, nel suo senso etimologico, è prima di tutto creazione. Essa è quel bisogno che da sempre muove l’essere umano alla ricerca dell’invisibile che sta dentro ai versi, è la chiave per aprire nuovi mondi, appagare il desiderio di viaggiare, ritrovare in noi la forza del sentire: ci dà senso perché la poesia è essa stessa profezia. “Il Circo e la Luna” propone per questo un viaggio sulla linea invisibile ma tangibile delle emozioni, un percorso storico e tematico dedicato alla poesia femminile, che, attraverso i secoli, unisce poesia lirica e narrativa, suono, ritmo e musica.

Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia proseguirà poi fino al 23 ottobre con altri due incontri.

Sabato 16 ottobre,ore 21, si terrà la Serata Charles Baudelaire, in cui la storica compagnia teatrale Chille de la Balanza porterà in scena uno spettacolo dedicato al grande scrittore e poeta francese nel bicentenario dalla sua nascita.

Infine, sabato 23 ottobre, Canone in versosi concluderà con lo spettacolo Bob Dylan: Ottant’anni di moltitudini, con David Riondino e Pietro Brunello, in cui narrazione e musica si uniranno per celebrare gli ottant’anni del cantautore più influente della storia.

La serata, come sempre, è ad ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it. Le prenotazioni saranno aperte da domani, martedì 5 ottobre, sino ad esaurimento posti.