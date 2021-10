Cultura e spettacolo



Torna il 'Premio dei Lettori': vincono la 32^ edizione Fois, Ardone e Petri

venerdì, 22 ottobre 2021, 17:22

Si è svolta questo pomeriggio (22 ottobre) in sala degli specchi di palazzo Orsetti la cerimonia di premiazione della Società Lucchese dei Lettori.

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, finalmente l'associazione torna ad attribuire il premio agli scrittori, sia pure attraverso un appuntamento che si è tenuto in forma contenuta, al quale hanno preso parte, oltre ovviamente agli autori premiati, il sindaco Alessandro Tambellini, la presidente della Società Tecla Giammattei e alcuni associati.

La Società e il premio ad essa legato sono nati nel 1988 per volere della scrittrice Francesca Duranti, con lo scopo di promulgare la lettura e in particolare quella degli autori contemporanei. Ogni anno l'associazione promuove incontri con cadenza mensile, da ottobre a giugno, con scrittori e autori che presentano la loro opera al pubblico delle persone associate e non soltanto. Al termine degli incontri, dagli associati viene stilata una graduatoria delle tre opere e dei relativi autori che hanno ottenuto il maggior gradimento.

Normalmente la premiazione si svolge nel mese di giungo, ma quest'anno è avvenuta a ottobre proprio a causa della pandemia, che ha rivoluzionato la normale programmazione. A ricevere i riconoscimenti di questa 32esima edizione del Premio dei Lettori sono stati: Marcello Fois, 1° classificato con il libro intitolato "Pietro e Paolo"; Viola Ardone, 2° classificata col libro intitolato "Il treno dei bambini"; Romana Petri, 3° classificata col libro intitolato "Pranzi di famiglia".

“L'attività svolta dalla Società Lucchese dei Lettori – ha detto il sindaco Tambellini – va nella direzione importante di valorizzare la lettura e la sua socializzazione, attraverso incontri aperti a tutti e che mettono al centro opere e autori della contemporaneità. Come amministrazione comunale abbiamo recentemente attivato a Lucca il Patto per la lettura, che va a coinvolgere anche associazioni del territorio come questa, con l'obbiettivo di far diventare la lettura una consuetudine sempre più diffusa fra i cittadini e nelle famiglie della nostra comunità”.

L'attività della Società Lucchese dei Lettori sta riprendendo e a breve partiranno i nuovi incontri con gli autori. Le persone interessate ad avere maggiori informazioni o a partecipare possono scrivere una mail alla presidente dell'associazione: teclagia@hotmail.it