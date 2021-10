Cultura e spettacolo



Tour alla scoperta dei luoghi del cinema a Lucca

martedì, 5 ottobre 2021, 09:22

Venerdì 8 ottobre ore 10.30 e sabato 9 ottobre ore 10.30 e ore 15.30 la guida turistica Alexandra Onorato propone in collaborazione con il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021, Palazzo Pfanner e l'app Tebikii un tour cinematografico alla scoperta dei luoghi del cinema a Lucca.

La visita guidata si snoda fra i luoghi più caratteristici della città quali le mura, l'anfiteatro, via dei Fossi, piazza San Martino, piazza San Michele che non a caso sono anche stati scelti come set cinematografici in diversi film. È prevista anche la visita del giardino di Palazzo Pfanner (set di alcune pellicole).

È consigliabile di essere dotati di uno Smartphone per poter scaricare l'app Tebikii e vedere insieme alla guida spezzoni di alcuni film.

Prezzo: €15,00 a persona (incluso l'ingresso al giardino di Palazzo Pfanner).

Date:

Venerdì 8 ottobre alle 10.30

Sabato 9 ottobre alle 10.30 e 15.30

Luogo d'incontro: Ufficio Informazioni Turistiche in piazzale Verdi (incontro 10 minuti prima della partenza)

Info e prenotazioni: info@toscanaconalexandra.it o cellulare/whatsapp 3336479105