Cultura e spettacolo



Un concerto-evento dedicato ad Adolfo Betti al Real Collegio

giovedì, 21 ottobre 2021, 13:25

di chiara grassini

"Dear Mr. Betti: from Lucca to the world" è l'evento promosso da Animando e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si terrà domenica 24 ottobre alle ore 17:30 nella sala del capitolo al Real Collegio.



L'evento, ha sottolineato il presidente del centro di produzione musicale Paolo Citti, vuole ricordare la figura del violinista di origni lucchesi Adolfo Betti il quale ha tenuto concerti sia in Europa che negli Stati Uniti. Grazie a una ricerca e un'indagine e uno studio musicale approfondito, il concerto propone due brani per pianoforte solo,musica per quatetto di cui due del Flonzaly Qurtet (Betti è stato il primo violino fino al 1929), due coppie di sketches e brani popolari e un adagio quartetto a corde di Roger Britt, un autore molto vicino al già menzionato.



"Adolfo Betti è stato un amante della letteratura e un grande conosxitore del mondo artistico - ha affermato Marco Gallenga, musicologo dell'università di Firenze -. A dear Mr. Betti: from Lucca to the world possiamo aggiungere ' and back' perchè tornato dagli Statti Uniti è diventato sindaco di Bagni di Lucca".



Più che di un concerto lo potremmo definire un incontro poichè l'evento si alterna con le spiegazioni e le illustrazioni del contesto storico con l'introduzione ai brani del professor Marco Mangani, overo il presidente del centro studi Luigi Boccherini.



Animando ha inoltre in programma la realizzazione di un catalogo online dedicato ad Adolfo Betti in modo da far riscoprire a tutti gli appassionati la figura del musicista con la descrizione completa del materiale per poi divulgarlo.



I biglietti si possono acquistare online al prezzo di 5 euro (fino al 22 ottobre, poi sette9 al seguente link: http://ooh.events/wevento/giornata-betti-biglietti/.Altrimenti via email a segreteria@animandolucca.it dove sarà necessario indicare i nominativi dei partecipanti e il numero di cellualare fino allle ore 12 di domenica 24. Mentre la biglietteria al Real Collegio sarà aperta dalle ore 16:45 nel giorno del concerto.