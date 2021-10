Cultura e spettacolo



Un week-end ricco di eventi al Puccini Museum

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:09

di francesca sargenti

Un fine settimana ricco di eventi vi aspetta al Puccini Museum.

Sabato 9 ottobre la Fondazione Giacomo Puccini partecipa a "Archivi.DOC", prima edizione della giornata degli archivi promossa Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Toscana, e apre al pubblico il suo archivio.

Per l'occasione sono in programma due visite guidate del Puccini Museum, a cui farà seguito una breve presentazione del sito dell'Archivio della Fondazione Giacomo Puccini che sarà prossimamente consultabile anche on line.

La consultazione on line sarà presto possibile grazie ad un progetto realizzato dalla Soprintendenza Archivistica della Toscana con il finanziamento del Ministero della Cultura che ha catalogato e digitalizzato circa 1.000 documenti, corrispondente alll'80% del patrimonio della Fondazione Giacomo Puccini.

L'archivio è costituito da documenti che nel corso degli anni la Fondazione ha acquistato e ricevuto in dono. Alcuni fondi sono direttamente collegati alla famiglia (discendenti della famiglia Puccini e della famiglia della moglie Elvira Bonturi), altri fanno riferimento a personaggi che sono stati in relazione diretta con il compositore nel corso della sua vita. L'archivio accoglie anche beni in comodato o in prestito appartenenti a privati e/o istituzioni.

Durante la visita del Museo sarà posta l'attenzione sulla varietà di tipologie di documenti conservati: partiture musicali autografe, libretti e spartiti a stampa, lettere, disegni, foto, bozzetti scenografici. Usciranno dal caveau anche documenti ancora non esposti al pubblico e acquisizioni recenti.

Le visite sono gratuite e con prenotazione obbligatoria.

Domenica 10 ottobre alle 15:00 si rinnova la partecipazione del Puccini Museum - Casa natale di Giacomo Puccini all'appuntamento autunnale con F@mu 2021 - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che quest'anno propone il tema Nulla accade prima di un sogno.

L'evento, organizzato dal Puccini Museum, dal titolo "Quando il sogno si avvera" è inserito nel calendario nazionale di iniziative "Famiglie al Museo F@mu2021" - progetto al quale la Fondazione Giacomo Puccini aderisce ogni anno.

F@mu vuole essere "una giornata in cui i musei si trasformino in spazi colmi di colori, risa, voci, movimenti, domande, musiche; in luoghi in cui ascoltare delle storie da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare, inventare, rappresentare".

Per questo Puccini Museum invita le famiglie a immergersi e condividere il grande sogno del Maestro Giacomo Puccini. Anche Giacomo, come ogni bambino, aveva un sogno: diventare il più grande compositore d'opera di tutti i tempi.

Si narra che in una fredda notte d'inverno, il nonno di Giacomo, Domenico, gli apparve in un sogno dicendogli queste parole: "Caro nipote, il tuo destino è già segnato: non scriverai musica per la Chiesa, ma per il Teatro."

L'attività in programma prevede la visita guidata del Museo e un laboratorio pratico per i bambini che potranno disegnare e raccontare i loro sogni.

Per partecipare è richiesta la prenotazione.

Costo visita + laboratorio € 5,00 – costo per adulti accompagnatori € 5,00

Per info e prenotazioni: 0583 1900379 - visite@puccinimuseum.it