Una nuova opera di Paolini nella mostra della Fondazione Crl

venerdì, 22 ottobre 2021, 12:30

Si chiude con un concerto del noto fagottista Paolo Carlini la prima edizione del "Festival fiati", il ciclo di appuntamenti dedicato agli strumenti a fiato organizzato dall'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini"

venerdì, 22 ottobre 2021, 11:30

Dopo aver conseguito per due volte consecutive il titolo di "Città che legge" da parte del Centro per il libro e per la lettura (Cepell) del Mibact, ora l'amministrazione comunale di Lucca, con la sua biblioteca civica Agorà, ha adottato il Patto locale per la Lettura

giovedì, 21 ottobre 2021, 21:27

Il soprano Elisabetta Della Santa ed il tenore pop lirico Fabio Ciardella, vincono il Primo Premio nella Categoria Canto Lirico della X Edizione del Galà dei Festival, svoltosi preso il Teatro Tritone della Repubblica di San Marino

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:26

Sarà visitabile fino a domenica 24 ottobre compresa, con orario 11-19, la mostra della Fondazione Ragghianti "Pianeta città. Arti cinema musica design nella Collezione Rota 1900-2021"

giovedì, 21 ottobre 2021, 13:25

"Dear Mr. Betti: from Lucca to the world" è l'evento promosso da Animando e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si terrà domenica 24 ottobre alle ore 17:30 nella sala del capitolo al Real Collegio

mercoledì, 20 ottobre 2021, 16:25

A Reggio Calabria continuano le celebrazioni dantesche. Graditi ospiti del Circolo Culturale "L'Agorà", il professor Roberto Pizzi e la ricercatrice Elena Pierotti, entrambi di Lucca. La Città toscana ed altre aree limitrofe saranno oggetto delle due conversazioni