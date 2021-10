Webinar divulgativo sull'osteoporosi con uno dei massimi esperti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 19 ottobre 2021, 18:15

Da venerdì 22 ottobre sarà disponibile in digitale “Stai Bene” (distribuito da Artist First), il nuovo singolo del cantautore lucchese SGRÒ. Il singolo anticipa un album di prossima uscita

martedì, 19 ottobre 2021, 09:34

L'arte perduta del teatro itinerante nelle singolari vicende degli undici Fratelli de Rosa, attori sopraffini, amati dal pubblico ma invisi ai potenti. Venerdì 22 ottobre, ore 18, a Lucca, Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, Via San Micheletto 3

martedì, 19 ottobre 2021, 09:31

La traviata di Giuseppe Verdi, Manon Lescaut di Giacomo Puccini e María de Buenos Aires di Astor Piazzolla sono i prossimi tre titoli operistici del Teatro del Giglio

sabato, 16 ottobre 2021, 12:26

Ultimo appuntamento, sabato, 23 ottobre, per Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che per tutto il mese di ottobre ha animato la Chiesa di San Francesco a Lucca

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:19

Libretto di Valerio Valoriani, musica e regia di Aldo Tarabella. Scene e costumi di Enrico Musenich. Jacopo Rivani (il 16 ottobre) e Lorenzo Biagi (il 17 ottobre)si alternano sul podio dell'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini"

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:32

A Lucca in questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre, si terrà un evento dedicato a tutti gli sposi dove potranno incontrare gli operatori di sei eccellenze lucchesi in ambito "wedding" riunitesi per far fronte a questo periodo di crisi da covid e per fornire consulenze utili alle...