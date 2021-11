Cultura e spettacolo



A Lucca si presenta 'Libro del sangue' di Matteo Trevisani

martedì, 23 novembre 2021, 13:49

Edizioni di Atlantide e Società Lucchese dei Lettori invitano alla presentazione di 'Libro del sangue' di Matteo Trevisani giovedì 25 novembre alle ore 17,30 presso la Sala Biblioteca Civica Agorà in Piazza Dei Servi a Lucca.

Interviene con l'autore Flavia Piccinni

Matteo Trevisani

Libro del sangue

"Dopo il Libro dei fulmini e il Libro del Sole, ecco il Libro del sangue. Matteo Trevisani racchiude in questa ideale trilogia, tanto composita e tanto coerente, tutte quelle caratteristiche che permettono anche al lettore più sprovveduto di includerlo tra i veri scrittori e non tra i tanti che, semplicemente, scrivono" Marcello Fois

"Vertiginoso e perturbante. Matteo Trevisani ha scritto un romanzo memorabile." Teresa Ciabatti

"Matteo Trevisani è da sempre portatore di originalità e visione nella letteratura italiana, ma questa volta lo è in senso letterale, come colui che con la scrittura va all'origine e sa vedere il passato, sa indicare tutte le linee del suo e del nostro sangue." Giulia Caminito

Dall'autore del romanzo di culto Libro dei fulmini una straordinaria avventura di genealogia e destino.

Visionario, sorprendente, lirico, spiazzante: Libro del sangue è il romanzo della maturità del più originale giovane scrittore italiano di questi anni.

Una ricerca tra genealogia e destino, vecchi libri dei morti e una balena mitologica, fino alla resa dei conti con un passato mai sopito del tutto

Matteo Trevisani (Nato a San Benedetto Del Tronto) per Edizioni di Atlantide ha pubblicato Libro dei fulmini (2017, finalista al Premio Berto e al Premio biblioteche di Roma e giunto alla quarta edizione) e Libro del Sole (2019, Premio Comisso under 35). Ha scritto e scrive su diversi giornali e riviste e collabora regolarmente con La Lettura – Corriere della Sera. Tiene periodicamente dei corsi alla Scuola Holden su scrittura e genealogia.

Hanno detto dei precedenti libri di Matteo Trevisani:

"Romanzo esoterico, misterioso, di formazione, per nulla di genere, su di una Roma molto lontana da quella delle cronache, dei reportage, delle guide turistiche. Attraverso di essa, racconta una discesa agli inferi esistenziale e un incontro con la morte, tipico di culti arcaici apparentemente sepolti... Un libro che sfugge a ogni definizione." Matteo Nucci, il Venerdì di Repubblica

"Un libro il cui filo conduttore è il mistero: una Roma orfica, dove il sotto(terra) e il sopra, il mondo dei vivi e il mondo dei morti, la capitale dalle strade piene di buche percorse in motorino dal protagonista e l'Urbe antica, sono collegate da piccole porte spazio-temporali... Libro dei fulmini è un romanzo di formazione millenaria che il protagonista costruisce non guardando dentro di sé ma uscendo da se stesso, facendo spazio all'irrazionale, lasciandosi "abitare" da un'alterità non soltanto storica". Cristina Taglietti, la Lettura – Corriere Della Sera

"Libro dei Fulmini letteralmente viaggia nello spazio-tempo...sulle tracce di Trevisani si guadagnano itinerari misteriosi: sembra di scendere progressivamente in un sottosopra, il rovescio magico e un po' allarmante della città solare." Paolo Di Paolo, la Repubblica