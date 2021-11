Admo: concorso artistico per diffondere la cultura del dono

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 11 novembre 2021, 10:06

Una serata tutta dedicata all'eleganza delle musiche George Gershwin (1898 – 1937) inaugurerà domenica (14 novembre) la stagione invernale dei concerti di Animando

giovedì, 11 novembre 2021, 09:13

Be fashionable, be mindful, be sustainable. Alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) nei giorni 13, 14 e 15 novembre la designer Laura Strambi presenta in esclusiva per Lucca la collezione autunno/inverno 2021 Eco Luxury Collection Made in Italy

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:37

"Punto Zero" è la scultura/installazione con la quale l'artista lucchese Giuseppe Aldi riceverà il Diploma d'Onore con Menzione d'Encomio alla VI° edizione del Premio Internazionale "Michelangelo Buonarroti" di Seravezza

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:02

Da venerdì 12 a domenica 14 novembre saranno presentati libri sotto forma di intervista agli autori. Domenica nel piazzale San Donato una festa dedicata ai più piccoli

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:57

La storia di un figlio e di una famiglia che affrontano il dramma di una mamma colpita della malattia di Alzheimer. Si chiama “La giostra” il cortometraggio che il regista lucchese Simone Arrighi sta girando a Lucca, per narrare una vicenda personale che, purtroppo, riguarda sempre più famiglie

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:38

In occasione della messa in scena dell’opera lirica Manon Lescaut di Giacomo Puccini, per la regia di Aldo Tarabella, coreografie di Luigia Frattaroli, direzione di Marco Guidarini, il Teatro del Giglio di Lucca ricerca le seguenti figure per prove e recite