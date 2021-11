Cultura e spettacolo



Al Giglio Mashal Arman & the afghan project

martedì, 30 novembre 2021, 16:48

Grande attesa per il primo appuntamento concertistico dell'edizione 2021 dei Lucca Puccini Days, con lo straordinario concerto dedicato alle donne afgane: Mashal Arman & the afghan projectper la prima volta in Italia il 1° dicembre ore 21 al Teatro del Giglio. Mashal Arman è una delle più popolari cantanti afgane. Esiliata in Svizzera con la famiglia, dopo gli studi musicali a Berna, Ginevra e New York, alterna la sua attività artistica fra il canto lirico, il teatro musicale e la conservazione della musica popolare afgana. Un concerto dedicato al popolo afgano, evocato oltre che nei suoni anche nella scenografia per immagini di Fatimah Hossaini, pluripremiata fotografa e attivista per i diritti umani, fuggita da Kabul nell'agosto scorso.

"Se non puoi salvare me, salva il mio strumento, salva la musica dell'Afghanistan", è il grido delle musiciste e dei musicisti afgani raccolto dalla reporter di guerra Barbara Schiavulli. La stessa Barbara Schiavulli, sarà presente al termine del concerto in un momento di confronto con la cantante per un racconto sulla situazione afgana. "Ho raccontato tutti i conflitti degli ultimi vent'anni lasciandomi avvolgere dalle storie e dal caldo torrido dell'Iraq, dalle montagne dell'Afghanistan, dalle rovine della Palestina".

A questo evento, che rappresenta un momento di incontro tra la nostra comunità e il popolo afghano nel segno della musica e della cultura, le associazioni culturali e i gruppi di volontariato del nostro territorio hanno voluto far sentire il loro supporto e il loro sostegno. Hanno collaborato all'iniziativa: Commissione pari opportunità del Comune di Lucca, Centro Zerka Moreno, Libertas Lucca, Centro donna Lucca, ARCI Lucca Versilia, Scuolina Raggi di Sole, Associazione teatrale Guarnieri, Fondo Arturo Paoli, Fondazione Villaggio del Fanciullo, Ceis, Associazione M. Antonietta e Renzo Papini, Aeliante, Libera Presidio Lucca, Don Franco Baroni ODV, Communitas, La Città delle Donne ODV, Emergency Lucca, Croce Verde PA Lucca, Amnesty International Gruppo Lucca, Coming Out APS, Normalmente, Unicef Comitato provinciale Lucca, L'amore nonconta i cromosomi Onlus, AEDO, Associazione solidarietà col popolo Saharawi Kamala, LuccAut, Auser Territoriale Lucca, Avis, Amani Nyayo, Arcidiocesi di Lucca, Croce Rossa Italiana Lucca, Kethane, Arciconfraternita di Misericordia di Lucca.