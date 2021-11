Cultura e spettacolo



Al Giglio un concerto alla maniera dei tempi di Mozart

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:22

L'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini" parteciperà ad "Accademia. Un concerto alla maniera del tempo di Mozart", lo speciale evento promosso da Il Settecento musicale a Lucca che si terrà lunedì 6 dicembre alle 20:30 al Teatro del Giglio.



Sul palco del teatro saliranno anche Ensemble Animando, Orchestra da camera "Luigi Boccherini" e Quartetto Adorno.

In programma musiche di Luigi Boccherini, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Carl Ditters von Dittersdorf.

"Accademia. Un concerto alla maniera del tempo di Mozart" è organizzato da Il Settecento musicale a Lucca in collaborazione con Provincia e Comune di Lucca, Teatro del Giglio, Puccini Days, Fondazione Giacomo Puccini, Animando, Associazione Musicale Lucchese, Centro Studi Luigi Boccherini, Flam, ISSM "L. Boccherini", Sagra musicale lucchese, The lands of Giacomo Puccini, Vivi Lucca e con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Biglietto: €5



Per l'acquisto: biglietteria Teatro del Giglio, dal mercoledì al sabato 10:30-13 e 15:30-18.



_ Tel: 0583 465320 (in orario di apertura al pubblico)

_ e-mail: biglietteria@teatrodelgiglio.it

Biglietteria on line: www.teatrodelgiglio.it/it/biglietteria/biglietteria-online.

La biglietteria sarà attiva dal 20 novembre.



Ingresso consentito esclusivamente ai possessori della certificazione Green pass in corso di validità.