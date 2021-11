Cultura e spettacolo



Al Pinturicchio la presentazione del libro "Le ricette di casa Brigata"

martedì, 30 novembre 2021, 14:37

Sabato 4 dicembre alle 17 presso il Pinturicchio alla Presentazione ufficiale del Libro "Le ricette di casa Brigata": la narrazione di come un gruppo di persone con disabilità ha saputo cogliere nella tragedia del lockdown imposto dalla pandemia le nuove opportunità offerte dalla tecnologia, per restare comunque uniti.

Tra le tante attività in cui ci siamo "reinventati", nel periodo di lookdown, scoprendo nuove abilità e attitudini, ha infatti trovato un largo consenso e seguito #CasaBrigata, una particolare rubrica di cucina virtuale.Un appuntamento imperdibile che si è svolto ogni mercoledì pomeriggio suZoom, appuntamento in cui atleta/cuoco e familiare proponevano, al resto delle famiglie collegate, una ricetta dolce o salata. Questa idea è nata proprio da una nostra atleta: Marina, da sempre amante e promotrice di feste, aperitivi e pizzate di ogni genere. Eravamo sulle rive del fiume "Serchio" durante l'attività di trekking (in quel periodo di chiusura era consentito solo fare attività all'aria aperta, rispettando il distanziamento e l'uso delle mascherine). Marina si ferma e dice: "oooh ma se si facessero delle ricettine per magnare tutti insieme?!?"