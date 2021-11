Cultura e spettacolo



Al via la vendita dei nuovi abbonamenti alla stagione di prosa del Teatro del Giglio

venerdì, 26 novembre 2021, 12:34

Dopo la campagna di rinnovo abbonamenti 2019-2020, prende il via da domani 27 novembre (fino al 4 dicembre compreso), la vendita dei nuovi abbonamenti alla stagione di prosa del Teatro del Giglio 2021-2022. La proposta di questa stagione include sette spettacoli che vedono alternarsi in scena autori e attori di grande rilevanza, in una varietà di proposte tematiche e drammaturgiche: da monologhi a commedie, adattamenti di grandi classici e opere fra le più amate.



Sul palcoscenico si esibiranno grandi nomi della scena italiana: Michela Murgia con il suo monologo Dove sono le donne?; Alessio Boni e Serra Yilmaz nel nuovo adattamento teatrale di Don Chisciotte; e poi ancora Amanda Sandrelli, Claudio Casadio, Sebastiano Lo Monaco, Gianfelice Imparato, Giuseppe Cederna e molti altri. Non solo grandi attori, ma anche grandi autori fra i più amati del repertorio classico: Eduardo De Filippo, Luigi Pirandello e Anton Čechov.



I nuovi abbonamenti saranno acquistabili anche online a partire da martedì 30 novembre su TicketOne.I prezzi per l'abbonamento ai sette spettacoli vanno da un costo massimo di € 189,00 ad un minimo di € 70,00 (prezzo speciale riservato ai giovani under 30).



La Biglietteria del Teatro del Giglio è aperta nei seguenti orari: dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 con due giorni di apertura straordinaria (martedì 30 novembre dalle 10.30 alle 13.00 e martedì 7 dicembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00).



Per informazioni, consultare il sito internet www.teatrodelgiglio.it o contattare la Biglietteria al numero di telefono 0583 465320 (in orario di apertura al pubblico) e per email all'indirizzo biglietteria@teatrodelgiglio.it.