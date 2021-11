Al via le giornate di 'Lucca Book Festival': si comincia domani

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:37

"Punto Zero" è la scultura/installazione con la quale l'artista lucchese Giuseppe Aldi riceverà il Diploma d'Onore con Menzione d'Encomio alla VI° edizione del Premio Internazionale "Michelangelo Buonarroti" di Seravezza

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:57

La storia di un figlio e di una famiglia che affrontano il dramma di una mamma colpita della malattia di Alzheimer. Si chiama “La giostra” il cortometraggio che il regista lucchese Simone Arrighi sta girando a Lucca, per narrare una vicenda personale che, purtroppo, riguarda sempre più famiglie

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:38

In occasione della messa in scena dell’opera lirica Manon Lescaut di Giacomo Puccini, per la regia di Aldo Tarabella, coreografie di Luigia Frattaroli, direzione di Marco Guidarini, il Teatro del Giglio di Lucca ricerca le seguenti figure per prove e recite

mercoledì, 10 novembre 2021, 11:36

Sabato 16 e Domenica17 ottobre si sono svolte in tutta Italia, con la consueta ampia partecipazione di pubblico, le "Giornate d'Autunno" del F.A.I. Fondo Italiano per l'Ambiente

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:51

Invasione artistica al Real Collegio di Lucca con Artistic Invasion,il Festival di tre giorni del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca con laboratori artistici di pittura, fotografia, scultura e design, eventi didivulgazione su tematiche artistiche e didattiche, installazioni di video-art e scenografie, e concerti degli allievi del Liceo

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:47

Venerdì 12 novembre alle ore 17 tornano gli eventi dal vivo al Polo Tecnologico Lucchese con la presentazione di un libro dedicato a chi ha provato a fare impresa e non solo