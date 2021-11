Cultura e spettacolo



Alice canta Battiato: al via le prevendite

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:03

Sono aperte le prevendite per il concerto "Alice canta Battiato", in programma a Lucca giovedì 16 dicembre, alle 21, nella chiesa di S. Francesco. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket al costo di 20 e 12 euro (più diritti di prevendita).



L'appuntamento, promosso dall'Associazione Musicale Lucchese, vuole rendere omaggio a Franco Battiato che ad Alice era legato da una forte amicizia e da una grande affinità artistica. Quello della nota cantante e cantautrice è uno spettacolo intenso ed elegante, imperdibile per i fan ma anche per tutti coloro che vogliono rivivere il percorso umano e artistico di due cantautori che hanno indelebilmente segnato la storia della musica italiana. I brani in scaletta sono una ventina e vanno dagli esordi, con la canzone Per Elisa, scritta da Alice insieme a Battiato per il Festival di Sanremo del 1981, fino a quelle più recenti e, ovviamente, ai grandi successi come Povera patria, Il vento caldo dell'estate, I treni di Touzer e La cura.