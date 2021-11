Cultura e spettacolo



Alla Scuola IMT un convegno internazionale celebra i 950 anni della Cattedrale di Lucca

martedì, 23 novembre 2021, 11:06

Era il 1070 quando papa Alessandro II, che all'epoca era anche vescovo di Lucca, inaugurava la nuova cattedrale alla presenza di Matilde di Canossa. Un edificio già molto importante allora sia per il culto locale, sia a livello internazionale perché capace di radunare ogni anno centinaia di pellegrini in cammino lungo la Via Francigena. Casa del Volto Santo e scrigno d'arte che abbraccia i secoli, nel 2020 la Cattedrale di Lucca ha compiuto i suoi primi 950 anni in piena pandemia. Ora, grazie alla ripresa delle attività e degli eventi culturali in presenza, è finalmente possibile celebrare questo importante anniversario cui la Scuola IMT, in collaborazione con l'Opera del Duomo di Lucca, dedica un convegno internazionale dal titolo All'ombra di San Martino: storia, arte, devozione: una tre giorni che porterà a Lucca studiosi ed esperti dalle più prestigiose Università europee.



Il convegno avrà inizio mercoledì 24 novembre, data in cui è prevista anche una visita guidata alla mostra documentaria allestita presso l'Archivio di Stato di Lucca: Lucca e la sua cattedrale nei 950 anni dalla consacrazione (1070-2020). Il 25 novembre, alla conclusione dei lavori, è prevista la presentazione del libro Chiese e musica a Lucca. Dalle dotazioni rinascimentali alle soppressioni napoleoniche. Una ricerca documentaria (Olschki editore), alla presenza dell'autore, Fabrizio Guidotti. La giornata si concluderà con un concerto d'organo (ore 21) all'interno della Cattedrale. Infine a chiudere il convegno – venerdì 26 novembre, ore 11.30 – sarà una lectio magistralis di Marco Collareta, professore presso l'Università di Pisa, dal titolo Cavaliere e vescovo. L'immagine di San Martino nel Duomo di Lucca.



Il convegno All'ombra di San Martino: storia, arte, devozione si svolgerà all'interno della Cappella Guinigi, Complesso di San Francesco, ed è aperto al pubblico su prenotazione da effettuare via email all'indirizzo commev@imtlucca.it, oppure telefonicamente allo 0583 4326 606/543. Per partecipare sarà necessario presentare il green pass (escluso i minori di 12 anni). Il convegno sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube della Scuola IMT. Il programma completo dell'iniziativa è disponibile sul sito web della Scuola IMT.