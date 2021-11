Cultura e spettacolo



Aperte le iscrizioni all'open day dell'Istituto Jam Academy

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:35

Orientamento universitario: per tutti quelli che devono scegliere cosa fare dopo le superiori, sono aperte le iscrizioni all’Open Day per i corsi Bachelor in Music Production e Music Performance dell’Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it).

L’evento fornirà ai futuri studenti informazioni sui percorsi di studio Bachelor of Arts in Music Production e Music Performance per l’anno accademico 2022-2023 e si terrà sabato 18 dicembre 2021. Si tratta di due corsi triennali Bachelor of Arts validi in Europa e in tutti i Paesi del Commonwealth.

Il corso in Music Production consente di diventare un Sound Designer professionista con una conoscenza approfondita della strumentazione tecnica di studio e della teoria musicale. Il corso in Music Performance permette di trasformare la passione per la musica in lavoro, diventando un musicista professionista. Entrambi i percorsi di studio offrono agli studenti le competenze e l’esperienza necessarie per diventare un musicista professionista, sia da palcoscenico che da studio.

L’open day si terrà alle 15 in modalità web conference e in presenza, avrà la durata di circa 2 ore e presenterà i seguenti argomenti: titolo di studio, validità e spendibilità; modalità di accesso, iscrizione e Regolamento Accademico; piano degli studi e dettaglio dei programmi di tutte le materie; tasse e modalità di pagamento; job placement e sbocchi occupazionali.

All’indirizzo https://www.centromusicajam.it/open-day-online-e-in-presenza-per-i-corsi-bachelor-in-production-e-performance-sabato-18-dicembre-2021 tutte le informazioni sull’open day.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .