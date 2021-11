Cultura e spettacolo



Beatrice Venezi, cronaca di un successo annunciato

giovedì, 18 novembre 2021, 15:11

Cronaca di un successo annunciato. C’erano tutti gli ingredienti per una grande serata in San Francesco e l’evento non ha tradito le attese. La memoria dell’Avvocato Giovanni Cattani è stata onorata in una serata che ha visto Beatrice Venezi dirigere l’Orchestra della Toscana in un’esibizione da ricordare.

Finalmente, dopo mesi di pandemia, la chiesa era infatti gremita in ogni ordine di posti, restituendo alla città l’immagine di una comunità ‘affamata’ di cultura e di bellezza.

Una soddisfazione diffusa e palpabile, anche nelle parole del presidente della Fondazione CRL Marcello Bertocchini, che ha introdotto la serata con un commosso ricordo dell’Avvocato Cattani e con un sincero ringraziamento per i protagonisti intervenuti in questa occasione così sentita per la Fondazione e per la città.

Poi la ‘parola’ è passata alla musica, con un programma che il Direttore ha portato sino alla fine con la sua ormai iconica conduzione, fatta di dinamismo, leggerezza e profonda passione.

Emozionante anche il Concerto per tromba che ha visto l’esibizione di un altro lucchese ‘di ritorno’. Luca Betti, originario di San Gennaro, ha infatti interpretato le note di Haydn con la delicatezza e la grazia che, dai primi passi mossi nella Filarmonica “Luporini”, lo hanno condotto ad essere Prima tromba dell’Orchestra della Toscana, l’ensemble che ha consentito, con i suoi 42 elementi, di dare all’evento tutta la solennità necessaria.

Sì perché c’era bisogno di una serata così. La chiesa gremita per la grande musica e per un ricordo affettuoso e commosso, ma anche brillante e gioioso, come lo stesso Avvocato avrebbe sicuramente desiderato.