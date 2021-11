Cultura e spettacolo



Caterina Landucci e Claudio Orlandi vincono il concorso canoro "La spiga d'Oro"

martedì, 9 novembre 2021, 20:53

Dopo un anno di fermo dovuto al blocco degli spettacoli a causa della pandemia, si è potuto finalmente ripartire con il Concorso canoro "La Siga d'Oro" organizzato dal Il Granaio di San Pietro a Vico.

Il concorso che ha visto la partecipazione di cantanti provenienti da tutta la provincia, ma da anche da Firenze, Pisa e Pistoia, prevedeva due categorie junior dai nove ai quattordici anni e senior dai quindici anni in avanti.

La giuria altamente qualidìficata composta da: Nunzia Fazzi, Valeria Lanini, Samanta Giorgetti e Giovanni Bianchi; artisti che hanno al loro attivo importanti esperienze nel mondo della musica, nonché diplomati presso l'Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca, dopo aver ascoltato le esibizioni dei cantanti nel corso delle tre serate presentate da Elisabetta Della Santa, ha decretato vincitori,

per la CATEGORIA JUNIOR:

1° Caterina Landucci con il brano Pillow Talk; 2° Cecilia Rabushja con il brano Fai Rumore ; 3° Ambra Saviozzi con il brano You are the reason

Per la CATEGORIA SENIOR: 1° Claudio Orlandi con il brano Guarda Stelle;; 2° Mattia Pierucci con il brano inedito Scivoli; 3° Riccardo Bartelloni con il brano Home.

Il comitato organizzativo ringrazia per la partecipazione i cantanti, le loro famiglie, la giuria,tutti i collaboratori e gli sponsor per aver reso possibile la manifestazione e da appuntamento alla prossima edizione.