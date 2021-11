Cultura e spettacolo



Con Lorenzo Fazio, l'amico mai perduto, alla Taverna dei golosi

martedì, 30 novembre 2021, 11:49

di aldo grandi

Lui, forse, non se lo ricorderà, ma in questo anno di (dis)grazia 2021 ricorreva e ricorre il ventesimo anniversario, se così vogliamo dire, della nostra conoscenza. Eravamo nel 2001, a Novi Ligure, provincia di Alessandria, che poco prima era balzata agli onori della cromaca per il delitto inquietante di Erika e Omar che avevano ucciso la madre e il fratellino della ragazza. Noi eravamo stati invitati a presentare la biografia di Giangiacomo Feltrinelli, uscita l'anno prima per Baldini&Castoldi.

Tra il pubblico, apprendemmo poi, c'erano due amici, Federico Fornaro, futuro e attuale parlamentare e, appunto, Lorenzo Fazio che, all'epoca, era il direttore della più prestigiosa collana di Einaudi, quella degli Struzzi riservata alla saggistica. A fine presentazione i due vennero a salutare e a complimentarsi aggiungendo, durante la chiacchierata, che avrebbero avuto piacere ad avermi come autore di Einaudi e ad andare a trovare Fazio a Torino, in casa editrice, nella famosa sede storica in via Umberto Biancamano.

La mitica collana degli Struzzi di una altrettanto prestigiosa casa editrice, quella per la quale Norberto Bobbio aveva coniato la frase È uno struzzo, quello di Einaudi, che non ha mai messo la testa sotto la sabbia. C'era di che essere orgogliosi. Non che Baldini&Castoldi con quel geniaccio di Alessandro Dalai non fosse il top, ma Einaudi era la Juventus e almeno una volta, nella vita, giocare per la squadra più forte e famosa di tutte rappresentava uno stimolo irresistibile.

Andammo, così, a Torino e incontrammo nel suo ufficio Lorenzo Fazio che confermò il suo interesse e ci propose, seduta stante ci sembra di ricordare, di fare un libro su Potere Operaio. Restammo un po' di sasso, ma non avendo, noi, in quel momento, qualcosa da proporgli, accettammo di buon grado pur non sapendo granché di ciò che il più elitario, ideologizzato e operaista dei gruppi della sinistra extraparlamentare fuoriusciti dal Movimento Studentesco, aveva fatto e rappresentato in quegli anni. Si poteva, però, dire di no alla Juventus anche se il mister voleva impiegarti in un ruolo piuttosto complesso?

Non che non si poteva. Ne seppe qualcosa l'allora direttore editoriale di Baldini&Castoldi Piero Gelli il quale arrivò a imbastire, per colpa nostra, una sorta di trattativa al rialzo arrivando ad offrire anche un compenso superiore non di poco a quello che ci aveva proposto Einaudi. Ma, dopo un tira e molla che non aveva, lo ammettiamo adesso, alcun senso avendo noi già deciso, scegliemmo la Juventus. Dalai non ce la pardonò e anche noi, effettivamente, giocammo un po' sporco, ma non avevamo agenti editoriali e gestivamo da soli le nostre aspirazioni oltre alle nostre finanze.

Da allora sono passati tanti anni - e che anni - e Lorenzo Fazio non è più da Einaudi. Anzi, non è nemmeno più da Rizzoli dove ha diretto con grande successo la Bur - biblioteca universale Rizzoli - pubblicando tre nostri libri (Insurrezione armata, Gli eroi di Mussolini e L'ultimo brigatista). Ha fondato la sua casa editrice, Chiarelettere e anche questa volta è stata una scelta che si è rivelata efficace e dirompente. Del resto, ovunque è stato, Fazio ha lasciato il segno ed è, inoltre, una di quelle persone che, una volta conosciute, non si dimenticano. Genovese, riservato, ma non scontroso, velocissimo nel cogliere al volo quello che conta, raramente sopra le righe e sempre in grado di mettere l'interlocutore a proprio agio con il suo fare calmo e riflessivo, questo dirigente e direttore editoriale di alcune delle più grandi aziende editoriali italiane ha varcato, da qualche anno, la soglia dei sessanta, ma ha conservato lo spirito, la passione e la curiosità che lo hanno sempre contraddistinto.

Era dal 2007 che non lavoravamo più insieme, ma l'amicizia, quella, si era andata consolidando e rafforzando. Noi, el frattempo, ci eravamo affidati ad uno dei migliori agenti letterari in circolazione, Marco Vigevani salvo, poi negli ultimi tempi, tornare ad essere agenti di noi stessi. E in questo nuovo girovagare ci siamo imbattuti, più o meno casualmente, con l'amico non ritrovato perché in realtà mai sparito, Lorenzo Fazio e abbiamo scelto di comune accordo di riprendere il discorso da dove, anni addietro, lo avevamo lasciato. Così, ma è una sorpresa che per vari motivi non possiamo rivelare, nel 2022 uscirà un libro molto importante e delicato che abbiamo già scritto, passato al setaccio o quasi e inviato.

Così, proprio per incontrarci e stare un po' insieme, abbiamo raggiunto Milano in una giornata che pensavamo essere delle solite, ossia grigia e cupa e che, al contrario, ci ha riservato un sole e un clima piacevoli. Appuntamento, come sempre o quasi, in un buon ristorante che, entrambi, siamo enogastronomicamente e non solo, gaudenti. Questa volta ci sediamo ad un tavolo della Taverna dei golosi, locale conosciuto a Milano e situato in Corso Sempione 12. L'ambiente è caldo, accogliente, affollato. E', del resto, l'ora di punta, a pranzo. Ci salutiamo con affetto, felici, noi, di essere tornati all'ovile. Nessun dubbio su cosa ordinare: piatto unico, riso alla milanese con osso buco e un vino rosso Sauvignon del Friuli prodotto dalle Cantine San Martino. Profumatissimo.

Il tempo scorre veloce e, alla fine, siamo rimasti da soli a parlare del più (molto) e del meno (poco). Nel 2023 uscirà, così, un altro libro su una figura tragica e di grande spessore umano e culturale morto nel 1945.

A fine pranzo lo accompagnamo nella nuova sede della casa editrice dove conosciamo quello che sarà il nostro editor, Maurizio Donati. Tra gli scaffali, vediamo un libro edito da Chiarelettere che annuncia uno scoop sul caso del secolo, quello della scomparsa di Ettore Majorana, genio della fisica sparito nel 1938 e mai più lui sì, ritrovato. Fino, almeno a quanto sostiene il libro, a pochi anni fa... Lo prendiamo e ce lo divoreremo nei due giorni trascorsi a Milano. La collana è la stessa nella quale apparirà il nostro libro.

A proposito, complimnti allo chef della Taverna dei golosi. In due giorni a Milano abbiamo mangiato tre volte il risotto alla milanese, ma buono come quello del pranzo con Fazio, nemmeno a parlarne. Bello e caratteristicio anche il locale. In una città così fredda, del resto, c'è bisogno di posti che ti riscaldino.