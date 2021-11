Conferenza dell'Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:02

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 2 novembre 2021, 12:02

Bach e “L’arte della fuga” con Filippo Gorini, l’integrale dei quartetti per archi di Beethoven con il Quartetto Adorno, la musica di Chopin con Leonora Armellini

sabato, 30 ottobre 2021, 10:40

Prende il via sabato 6 novembre, alle 21.00, "Futura. Congetture per il prossimo millennio", la VII edizione delle Conversazioni in San Francesco, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che vede dibattere sul tema personalità di vari ambiti culturali

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:09

È stata prorogata fino al 5 dicembre la mostra Bellezza. Appartenenza. Identità, in cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca espone eccezionalmente alcune opere della sua collezione privata

venerdì, 29 ottobre 2021, 11:29

Sabato 6 novembre l'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" inaugura l'Anno Accademico con un suggestivo concerto al Teatro del Giglio. Alle 18, l'orchestra dell'istituto, diretta dal M° GianPaolo Mazzoli, interpreterà la celebre Sinfonia n.9 in mi minore op. 95 "Dal Nuovo Mondo" di Antonin Dvořák

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:10

L'organizzazione del Concorso Canoro "La Spiga d'Oro", comunica che, martedì 2 novembre scadono i termini per potersi iscrivere alla gara canora che si terrà il 5-6- e 7 novembre, presso il Ristorante Il Granaio, situato in Via dell'Acquacalda S.Pietro a Vico Lucca