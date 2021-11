Cultura e spettacolo



'Dune’ e ‘Terapia di gruppo’: i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

mercoledì, 10 novembre 2021, 09:20

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 11 novembre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film Jodorowsky’s Dune di Alejandro Jodorowsky. Il film è un documentario sull’opera che Jodorowsky avrebbe voluto realizzare. Ne è venuto fuori un film con interessanti punti di vista e visioni incredibili della leggendaria storia di Frank Hebert. La stessa storia che ha visto già due trasposizioni cinematografiche, quella nei cinema in questi giorni di Denis Villeneuve e la meno recente di David Lynch. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Eccezionalmente martedì 16 novembre alle ore 21.15 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di Terapia di gruppo di Robert Altman. Bob è un omosessuale che convive con Bruce, di cui è gelosissimo. Questi però intende dividere la sua vita anche con una donna. Bob, entrato in piena crisi, viene affidato a una psicoanalista, che lo cura con metodi bizzarri ma efficaci… Commedia sarcastica, che smonta il mito tutto americano delle sedute psicoanalitiche. Strepitosa l’interpretazione di Goldblum nel ruolo di Bruce e quella di Glenda Jackson come psicoanalista. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.