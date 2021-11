Cultura e spettacolo



Esce "Portami via", nuovo singolo della cantante Irene Lazzareschi

martedì, 16 novembre 2021, 14:37

di barbara ghiselli

Il 21 novembre uscirà il nuovo singolo della giovane cantante lucchese Irene Lazzareschi che ha raccontato alla Gazzetta di Lucca come questo progetto sia nato per caso dalla collaborazione con il suo insegnante di canto il Maestro Vijay Pierallini e con il Maestro Ciro Barbato conosciuto durante un casting.



"Il singolo si intitola 'Portami via'- ha spiegato Irene – ed è una canzone che sento particolarmente perché racconta un momento particolare della mia vita che volevo far conoscere anche agli altri; il finale, ognuno lo può immaginare come vuole, perché la canzone non racconta come va a finire la storia".



Irene ha dichiarato di essere contenta di avere fatto questa esperienza perché le piace mettersi in gioco, superare i suoi limiti e imparare cose nuove dalle persone che incontra lungo la mia strada. Ha poi aggiunto:"Il video è stato girato a Napoli, una città che non avevo mai visto e che mi ha letteralmente conquistata".

Irene ha ringraziato Vijay Pierallini e Loreta Claudia Siderman della Lym Academy per la fiducia e il supporto che le hanno dato e continuano a darle e il maestro Ciro Barbato e tutta la sua squadra per l'opportunità.

Irene Lazzareschi canta da quando aveva nove anni. E' iscritta al quarto anno del Liceo Musicale di Lucca dove ha iniziato a studiare pianoforte e canto lirico, suona anche la chitarra e l'ukulele, ma da autodidatta.



'Portami Via' sarà disponibile dal 21 novembre su tutte le piattaforme digitali.