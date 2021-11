Cultura e spettacolo



“Fallendo si impara”: incontro al Polo Tecnologico Lucchese

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:47

Venerdì 12 novembre alle ore 17 tornano gli eventi dal vivo al Polo Tecnologico Lucchese con la presentazione di un libro dedicato a chi ha provato a fare impresa e non solo. Laura De Benedetto, autrice del libro "Fallendo si impara" (ed. Campi Magnetici), intervistata da Nico Cerri, Responsabile Operativo del Polo Tecnologico Lucchese, racconterà le storie raccolte nel suo libro: storie di startupper, sportivi, impiegati, coach, artisti e professionisti. Storie di chi ha provato a fare qualcosa di nuovo ma ha commesso degli errori che hanno impedito la realizzazione degli obiettivi desiderati. Storie di chi da questi errori ha imparato, guardando il rovescio della medaglia e utilizzandoli come occasione per la ripartenza.

Laura De Benedetto si occupa di progetti formativi per scuole (IED Firenze) e agenzie; ex-startupper, è Business Angel in Open Seed e mentor in Bologna Business School e Murate Idea Park.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario iscriversi alla pagina dedicata all’evento, al link che segue https://bit.ly/3EQj0IW oppure contattare il Polo Tecnologico: info@polotecnologicolucchese.it - tel. 0583/56631. Per la partecipazione è richiesto il green pass.