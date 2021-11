Cultura e spettacolo



Fondazione Bml: si riscopre il pittore Paolo Biagetti con una retrospettiva

giovedì, 11 novembre 2021, 13:48

di chiara grassini

"L'obiettivo della mostra è recuperare la memoria storica del pittore, valorizzarla con incontri culturali riguardanti il contesto in cui ha visuuto e la biografia". Queste sono state le parole con cui il presidente della Fondazione Banca Del Monte Andrea Palestini ha aperto la conferenza stampa per presentare "Paolo Biagetti, pittore" la mostra retrospettiva allestita a palazzo delle Esposizioni.

Il presidente durante il suo intervento ha sottolineato che l'iniziativa sarà una degli ultimi eventi del 2021 ma c'è tempo fino al 9 gennaio 2022, ultimo giorno di apertura al pubblico.

Chi era Paolo Biagetti? Nasce a Matraia nel 1830, si iscrive all'istituto di belle arti e succesivamente si diploma. Sin da subito entra in contatto con le più spiccate personalità artistiche dell'epoca. Si interessa di opere a carattere religioso, dipinge vicende storiche come la battaglia dei balcani, raffigura la vita dei briganti del centro - Italia che vivono nei boschi e predilige il tema dei frati cappuccini oltre a quello legato al paesaggio. Biagetti è- così potremmo definirlo- un pittore senza tempo a tratti accademico e a tratti narrativo.

Per lungo tempo ha lavorato con i frati cappuccini a Villa Basilica, poi a Villa Cotenna a Monte San Quirico, sede dell'ordine religioso.

La mostra a cura di Alessandra Trabucchi grazie alla Fondazione Banca Del Monte di Lucca e alla Fondazione Lucca Sviluppo, sarà visitabile dal 14 novembre fino al 9 gennaio 2022.

Secondo l'avvocato Alberto Del Carlo in Biagetti "prevale una personalità fuori dal tempo con tendenza al nuovo" e che si distingue dalle scuole. In lui spicca un acceso cromatismo oltre ad essere un artista poliedrico che spazia vari soggetti. In qualche modo il pittore ha anticipato quella che più tardi si chiamerà pittura naive.

"Ho ricostruito il percorso di Biagetti per dare più luce all'artista - ha affermato Trabucchi, - per restituire la conoscenza del pittore scomparso nel 1901 e del quale non siavevano più notizie. Attraverso l'archivio di Stato siamo riusciti a prendere in prestito dei premi che ricevette all'epoca".

Tra i ritratti più significativi ve n'è uno in particolare ovvero queelo dell'ava Caterina Biagetti sepolta nella chiesa di Santa Maria Corteorlandini e risalente al 1755. Mentre in via dell'Arcivescovado il restauro del dipinto murale dell'omonimo artista.

Non solo la mostra ma anche attività culturali, visite scolastiche, progetti di educazione permanente, cresciuta culturale e valorizzazione dei giovani artisti emergenti. In programma una serie di cicli di incontri già calendarizzati:

- VENERDì 19 NOVEMBRE 2021- FRANCESCO PAOLO TRONCA

L'epopea di Garibaldi e il mito dell'Eroe

- VENERDI 26 NOVEMBRE 2021- FRA FRANCESCO MORI

L'ordine dei frati Cappuccini a Lucca:storie e vicende iconografiche in due opere di Paolo Biagetti

- SABATO 27 NOVEMBRE 2021- GIULIANA PINTO

Memoria... un filo d'oro esile e potente

- VENERDì 3 DICEMBRE 2021 ALESSANDRA TRABUCCHI E PAOLA CAVALLERO

Conversando di Paolo Biagetti: la pittura per un dialogo tra le generazioni

-VENERDI 10 DICEMBRE 2021 GIOVANNI RICCI

La Toscana dell'Ottocento nel cinema

- VENERDI 17 DICEMBRE 2021

Marco Cigolotti - Le pitture murali di Paolo Biagetti

Laura Del Muratore - P. come Policromia. Interventi di restauro di alcune opere di Paolo Biagetti

- SABATO 8 GENNAIO 2022 PIO ENRICO RICCI BITTI

Varie forme di comuniczione

La mostra si può visitare il giovedì e il venerdì dalle 15:30 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19:30 a ingresso libero e muniti di green pass.