Cultura e spettacolo



Giornata europea della giustizia civile: l’apprezzamento degli studenti del “Carrara” e del “Nottolini”

lunedì, 22 novembre 2021, 17:11

“Un format alternativo, un modo diverso di apprendere ciò che impariamo a scuola”: questo il parere qualificante di Filippo Bachi, 5RB dell’ITE “F. Carrara”, che, insieme ai compagni della propria classe, a quelli della 4RB e agli alunni della 5T dell’ITG “L. Nottolini”, lunedì 15 novembre, in occasione della Giornata europea della Giustizia civile, ha partecipato all’incontro organizzato presso il cinema Astra dal Tribunale e dall’Ordine degli Avvocati di Lucca, dalla Procura della Repubblica e dall’Ufficio scolastico provinciale.

Ad animare il dibattito il Presidente del Tribunale di Lucca Gerardo Boragine, al quale si deve l’apertura dei lavori, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Domenico Manzione, i magistrati Giacomo Lucente e Maria Giulia D’Ettore, gli avvocati Lelia Parenti, Michele Lucherini, Elena Picchetti e Maria Grazia Fontana.

Diversi e accattivanti i temi affrontati, in chiave europeista, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, specie giovanile, sia ad alcuni aspetti della cittadinanza sia alle modalità per esercitarla in modo consapevole e costruttivo da parte di ognuno e a beneficio di tutti.

“Minori e giustizia”, “La responsabilità dei minori” e “L’evoluzione della tutela dei diritti umani fondamentali” sono stati, secondo Filippo Bachi, gli argomenti che più di altri hanno suscitato l’interesse degli studenti in sala, anche in virtù del recente passaggio alla condizione di maggiorenni che ha riguardato gran parte di loro e favorito, pertanto, un utile sguardo retrospettivo. Altresì molto apprezzata la concretezza dell’approccio che i magistrati e gli avvocati intervenuti hanno messo in luce nei confronti delle questioni discusse. Sentire parlare chi vive nel quotidiano e sul campo ciò che a scuola è nozione ha fatto davvero la differenza.