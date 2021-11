“Giornata Pucciniana” a Bruxelles

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 23 novembre 2021, 11:06

Era il 1070 quando papa Alessandro II, che all'epoca era anche vescovo di Lucca, inaugurava la nuova cattedrale alla presenza di Matilde di Canossa. Un edificio già molto importante allora sia per il culto locale, sia a livello internazionale perché capace di radunare ogni anno centinaia di pellegrini in cammino...

martedì, 23 novembre 2021, 08:56

Uno spettacolo sul futuro, che immagina una terza età alternativa, per la regia di Giulio Costa e la drammaturgia di Margherita Mauri. Sul palco Matilde Buzzoni, Antonio De Nitto, Gloria Giacopini, Matilde Vigna

lunedì, 22 novembre 2021, 17:11

Diversi e accattivanti i temi affrontati, in chiave europeista, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, specie giovanile, sia ad alcuni aspetti della cittadinanza sia alle modalità per esercitarla in modo consapevole e costruttivo da parte di ognuno e a beneficio di tutti

lunedì, 22 novembre 2021, 16:52

A Lucca, il 25 novembre alle ore 20:45 presso "Petalia" in via di Tiglio, 9 a pochi passi dall'alborata cerchia urbana zona Porta Elisa, in occasione della "Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne" si terrà un incontro gratuito dal titolo: "Fuori dalla Paura verso il Potere Personale: Un Nuovo...

domenica, 21 novembre 2021, 10:25

Claudio Cantini è l'amministratore del gruppo Facebook di lettori "Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri" che, con oltre 200 mila iscritti, è il primo sul tema a superare questa soglia

sabato, 20 novembre 2021, 12:40

Giovedì 16 dicembre, alle 21 nella chiesa di S. Francesco, l'Associazione Musicale Lucchese ospita "Alice canta Battiato", un concerto eccezionale pensato per celebrare Franco Battiato attraverso la voce intensa e potente di Alice, una delle cantautrici italiane più note e amate dal grande pubblico