Gruppo Esedra sostiene "Ora per Dopodinoi APS"

venerdì, 26 novembre 2021, 10:37

“Serata Spettinata” dedicata ai sostenitori dell’associazione “Ora per dopodinoi APS”, tra cui il Gruppo Esedra di Lucca.



Mercoledì 24 novembre presso il teatro verdi di Vicopisano si sono alternati sul palco il presidente del Gruppo Esedra Dott. Aldo Casali, il Sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, il Presidente Onorario dell’associazione Professor Filippo Muratori, ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Pisa e il famoso comico Paolo Migone, per una conclusione di serata all’insegna della risata. Tutti sapientemente coordinati e presentati da Antonio Rossi in qualità di referente dei Bambini delle Fate, impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità.



A fare da cornice gli splendidi ragazzi e ragazze dell’associazione “Ora per dopodinoi APS” progetto toscano di "I Bambini delle Fate", che ha come obiettivo l’inclusione sociale e che attualmente coinvolge circa 30 persone, tra i 18 e i 60 anni circa, con disabilità e in particolare con disturbi dello spettro autistico. La serata è iniziata con la presentazione del progetto e delle attività grazie alle quali si persegue l’obiettivo di introdurre adulti, bambini e bambine in un contesto sociale ed in particolare al mondo del lavoro, della natura e dello sport.



E’ stato quindi chiamato sul Palco il presidente del Gruppo Esedra, Dott. Aldo Casali, il quale, emozionato, dopo aver ricordato la lunga amicizia con Antonio Rossi, ha sottolineato come fin da subito ha deciso di sposare e sostenere questo progetto, condividendone pienamente gli obiettivi. Le Scuole Bilingue del Gruppo Esedra Leading Education infatti hanno come missione non solo quella di accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di apprendimento e bilinguismo, ma li supportano anche nello sviluppo e nella crescita come persone.



Sostenere il progetto consentirà loro di conoscere da vicino questa realtà contribuendo così all’educazione all’inclusione. Molto interessante l’intervento del presidente onorario dell’associazione Prof. Filippo Muratori: prendendo spunto dalla frase “C'è una strada che va dagli occhi al cuore senza passare per l'intelletto” dello scrittore Gilbert Keith Cherleston, ha sottolineato e argomentato come l’autismo non significhi disinteresse sociale: la spinta a socializzare esiste, ed è forte, solo manifestata diversamente. Presente anche il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, che ha colto l’occasione per ufficializzare la concessione del palazzetto dello sport all’associazione: questo permetterà al progetto “Baskin”, un’attività sportiva che si ispira al Basket, di potersi sviluppare con maggior efficacia.



Bellissima inoltre la notizia appresa dai presenti circa l’imminente realizzazione di una fabbrica innovativa, prima e unica al mondo, per la produzione di un prodotto anch’esso innovativo. Si tratta di un progetto, “PaperFioc” a cui collabora anche l’Università di Pisa, innovativo soprattutto nella misura in cui consisterà in una fabbrica pensata, voluta e immaginata esclusivamente per far sì che qualunque forma e livello di disabilità possa accedervi. Infine è salita sul palco la star della serata (dopo, ovviamente, ragazzi e ragazze dell’associazione) il comico livornese Paolo Migone che, dopo le sue performance esilaranti con le quali ha strappato risate e applausi da tutta la platea, ha promesso il suo personale contributo all’associazione.