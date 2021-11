Cultura e spettacolo



Il Baluardo organizza l'annuale mostra dei presepi trasportabili

venerdì, 19 novembre 2021, 08:42

Anche quest'anno Il Baluardo gruppo vocale lucchese organizza l'annuale mostra/concorso dei presepi trasportabili.



"Saremo come al solito - spiega Elio Antichi - nella chiesa di S.Maria Corteorlandini (per i lucchesi S. Maria nera). Chiunque voglia esibire i propri lavori artigianali è pregato di contattare il 348 2334867. La partecipazione è gratuita. La chiesa di Santa Maria Corteorlandini si è sempre resa disponibile ad ospitare la mostra dei presepi anche perchè dal 10 dicembre, in detta chiesa verrà esposto lo splendido presepe del 1600. Aspettiamo le disponibilità dei nostri presepisti che con la loro fantasia e la loro manualità sapranno sottolineare il periodo di Natale che ci aspetta".