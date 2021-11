"Il gioco del destino e della fantasia" e "America Oggi" al Circolo del Cinema

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:24

Con la conferenza di Telmo Pievani Cronache dall’antropocene, venerdì 19 novembre alle 21, si chiudono le Conversazioni in San Francesco, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, intitolata per questa VII edizione “Futura. Congetture per il prossimo millennio”

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:22

L'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini" parteciperà ad "Accademia. Un concerto alla maniera del tempo di Mozart", lo speciale evento promosso da Il Settecento musicale a Lucca che si terrà lunedì 6 dicembre alle 20:30 al Teatro del Giglio

martedì, 16 novembre 2021, 20:23

Stamani alle ore 12 presso l’Auditorium della Banca del Monte si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del progetto in oggetto studiato e voluto dalla Compagnia Balestrieri Lucca per celebrare i suoi primi 50 anni di attività

martedì, 16 novembre 2021, 17:46

Dal 16 novembre in libreria il nuovo lavoro di Elisabeta Petrescu, drammaturga e poeta rumena naturalizzata italiana residente a Lucca, Begole sull’ego di un Pinocchio. Machiavelli trattato bis-trattato

martedì, 16 novembre 2021, 16:09

Fino a domenica 21 novembre saranno espose le opere atmosferiche meditative dell'acquarellista Andrea Sargeant Branca con il titolo "Anima Mundi Pax" e quelle oniriche di Alexander Branca nel percorso "Anima Mundi Dei"

martedì, 16 novembre 2021, 14:37

Il 21 novembre uscirà il nuovo singolo della giovane cantante lucchese Irene Lazzareschi che ha raccontato alla Gazzetta di Lucca come questo progetto sia nato per caso dalla collaborazione con il suo insegnante di canto il Maestro Vijay Pierallini e con il Maestro Ciro Barbato conosciuto durante un casting